Tokio 2020: Anthony Zambrano quiere hacer historia en prueba de velocidad

El colombiano Anthony Zambrano es considerado candidato al oro olímpico en los 400 metros planos de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, y de lograr esa hazaña sería inédita para un sudamericano.

De 23 años, Zambrano ha sido albañil y bicitaxista. De adolescente gustó mucho del atletismo, corrió con los pies descalzos, no por mística, sino por necesidad, el motor de los sueños de muchos deportistas colombianos.

Hoy en día, Zambrano quiere pasar a la historia como el primer atleta de la región en ganar una prueba olímpica de velocidad.

"Soy un rival muy fuerte, no soy débil. Para poderme ganar tienen que luchar. Si ellos no me ganan en los 300 metros, 350, que se olviden, que eso me lo llevo yo", sentenció Zambrano.

Zambrano es el vigente campeón panamericano y está llamado a relevar a la bicampeona del BMX, Mariana Pajón (29 años), y a la medallista de oro en salto triple, Caterine Ibargüen (37 años), como máxima figura olímpica de su país.

Más de Zambrano

De acuerdo con la agencia AFP, Anthony Zambrano en 2021 solo se bajó de lo más alto del podio en la reunión de la Liga de Diamante en Catar, donde fue segundo.

Ganó el Memorial Carlos Gil Pérez en España, la parada de la Liga de Diamante en Italia y, a finales de junio, se quedó con el meeting de Madrid, superando a Wayde Van Niekerk en la recta final para firmar una marca de 44.51 segundos, la mejor de su temporada.

En Madrid, Zambrano no tuvo compasión de su diezmado rival africano en la antesala del mano a mano que se vivirá en la capital nipona.

"Es un golpe de confianza porque derrota al que fue campeón olímpico (2016) y al que tiene el récord mundial", además de ganador de los Mundiales de 2015 y 2017, analizó Julio César Sandoval, experto del portal Running Colombia, para la AFP.

Zambrano nació en Maicao, pero se hizo atleta en Barranquill y siendo juvenil, fue séptimo en los 400 metros en el Mundial de menores de 2015 en Colombia y un año después ocupó el sexto lugar en la cita mundial Sub-20 de Polonia.

En 2019 conquistó los Juegos Sudamericanos y la plata del Mundial de Catar, única medalla para Colombia en una prueba de velocidad de la cita internacional.

Rival a vencer

Zambrano no le tendrá nada fácil en los Juegos Olímpicos de Tokio, ya que para poder ganar la medalla de oro tendrá que pasar sobre el sudafricano Wayde Van Niekerk, plusmarquista mundial de los 400 metros en Rio-2016 (43.03 segundos) y quien busca demostrar que sigue siendo el rey tras una lesión en la rodilla que lo apartó de las pistas entre 2017 y 2020.

La mejor marca de Zambrano (44.15) aún está lejos de la del vigente campeón, sin embargo el colombiano no pierde la ilusión de ganar, pese a que también deberá medirse con los estadounidenses Randolph Ross y Michael Norman, candidatos al oro.

