Tokio 2020: Atletas Mexicanos rechazan el accionar de sus compatriotas de softbol

México.- A la espera de un castigo, las jugadoras de softbol que representaron a México en Tokio 2020 siguen en boca de todos, primero de los medios de comunicación, seguido de las criticas de los fans y ahora de la molestia de otros atletas mexicanos que afirman que es una falta de respeto lo que las jugadoras hicieron.

Desde que se dio a conocer la noticia, muchos atletas utilizaron sus redes sociales para unirse a la critica de sus compatriotas que aunque sean de Estados Unidos, legalmente son mexicanas por parte de sus padres. Entre los miles y miles de comentarios se podían leer lamentos sobre la forma de despreciar al país como tambien dejar claro que tener un recuerdo como ese es invaluable.

De los primeros en dejar su comentarios fueron las boxeadoras Esmeralda Falcón y Brianda Tamara ya que ellas estuvieron en Tokio 2020 y fueron las que describieron los uniformes en la basura.

"Quizá para algunos de los compañeros deportistas signifique: "nada" estos uniformes para muchos otros representan nuestros años de trabajo, dedicación, amor y pasión. Que pena que el equipo de softball mexicano no lo vea así", comentó Falcón en su publicación.

Quizá para algunos de los compañeros deportistas signifique: "nada" estos uniformes para muchos otros representan nuestros años de trabajo, dedicación, amor y pasión. Que pena que el equipo de softball mexicano no lo vea así.���� @BriandaTamara @CONADE @COM_Mexico @voyxmex pic.twitter.com/nKm905Jk8o — esmerfalconmx (@esmerfalconmx) July 29, 2021

El clavadista que tambien estuvo en Tokio 2020, Diego Belleza que ya culminó su participación en los Juegos Olímpicos reveló que él hasta duerme con el uniforme que se le dio, "Para mi significa tanto esfuerzo y dedicación a lo que amo que son los clavados", dijo en sus redes.

Llevo 20 años en clavados y este momento de ir a los Juegos Olímpicos fue algo único en mi vida, tener el uniforme de México para mi significa tanto esfuerzo y dedicación a lo que amo que son los clavados… Ver cómo los deportistas mexicanos los tiran a la basura es súper triste — Diego Balleza Isaias (@diegoballezaisa) July 29, 2021

Donovan Carrillo, patinador artístico sobre hielo quien busca su calificación a los Juegos Olímpicos de Invierno, tambien dejó su mensaje en su cuanta de Instagram, asegurando que es mucho el coraje de ver como desprecian algo tan valioso como el recuerdo de su participación:

"No saben que tristeza y enojo me causó enterarme de esto. Estoy impactado con como el uniforme olímpico para algunos pueda significarles nada", agregó.

Mensaje de Donovan Carrillo

"El día en que me dieron mi kit de uniformes con mi bandera y los aros olímpicos estampados fue uno de los días más esperados de mi vida. Aún los guardo y me siento orgullosa de ellos, nunca los tiraría a la basura y sin dudar pagaría el exceso de equipaje", comentó la taekwondoín sinaloense Iztel Manjarrez, asegurando que guarda con cariño su uniforme y que si le hubiera pasado no dudaría en pagar el exceso de equipaje.

El día en que me dieron mi kit de uniformes con mi bandera y los aros olímpicos estampados fue uno de los días más esperados de mi vida.



Aún los guardo y me siento orgullosa de ellos, nunca los tiraría a la basura y sin dudar pagaría el exceso de equipaje. pic.twitter.com/OZXO4GWZ80 — Itzel Manjarrez (@itzelmanjarrezb) July 29, 2021

Y así como ellos muchos otros atletas más han dejado sus mensajes de desaprobación sobre lo que hicieron luego de su partida de Tokio. Las prendas hasta el momento no se sabe qué pasaran con ellas, si se donaran a personas de bajos recursos en Japón o si se mandarán a algún museo como se acostumbra, o si talvez regresen a México con otros atletas.

