Tokio 2020: Benjamín Gil dijo estar en shock tras eliminación de México

Tokio, Japón.- El manager de México, Benjamín Gil, dijo este domingo estar en “shock” tras la eliminación del equipo latinoamericano en el beisbol de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 con una derrota 12-5 ante Israel.

“Es lamentable. Estoy sorprendido, a lo mejor hasta un poquito en shock, porque ni en mi peor pesadilla pensé que este podía ser el resultado. Lo digo con toda sinceridad: sabiendo el talento que teníamos, pensaba que íbamos a avanzar el día de hoy y llegar lejos”, declaró Gil en rueda de prensa tras el juego disputado en el Estadio de Yokohama.

México se despidió de Tokio 2020 sin ninguna victoria, perdiendo de manera sorpresiva la última oportunidad de avanzar a la siguiente ronda.

El ‘Tri’ había perdido 1-0 ante República Dominicana en su debut y después 7-4 frente al local Japón, dos reveses que lo dejaron en el último lugar el Grupo A.

Si bien lamentó la prematura eliminación, el jardinero izquierdo Joey Meneses se declaró orgulloso de haber estado en los Juegos de Tokio 2020.

Fue algo bonito (...), ya que muchas personas no tienen esta oportunidad. Me voy a llevar buenos recuerdos. Lástima que como equipo no pudimos hacer clic y avanzar. Me hubiese encantado seguir jugando, llegar a la final y jugar por las medallas”, expresó Meneses.