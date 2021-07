Tokio 2020: Brasil convoca a Malcom para la selección Olímpica

O atacante Malcom vai disputar os Jogos Olímpicos com a #SeleçãoOlímpica. O jogador do Zenit foi liberado por seu clube para se apresentar à equipe em Tóquio, no Japão. Ele vai substituir Douglas Augusto, desconvocado após ser constatada uma lesão na coxa. Boa sorte, garoto! ������ pic.twitter.com/M7u8vxQRSS