Tokio 2020: Chelsea González recibe amenaza tras caso caso de uniformes de México

Sigue la polémica con las seleccionadas mexicanas de softbol, luego de que Chelsea González anunciara en su cuenta de instagram amenazas hacia ella y a su familia tras las versiones de que tiraron los uniformes tras su participación en Tokio 2020.

"He recibido amenazas todos los días desde que regresé a mi casa. Mi hermana pequeña, que es la bebé de la casa tuvo que poner su cuenta en privado, porque todas estas "personas mayores" seguían agregándola para probablemente decirle lo mala que era su hermana", escribió González en una historia de su red social.

González fue una de las primeras jugadoras en dar la cara tras la polémica que se suscito durante la semana, en donde a nombre de sus compañeras pedía disculpas, aunque también hacía hincapié que regresaron a casa con prendas de México y no dejaron en Japón todos los uniformes, hecho que volvió a recalcar durante su mensaje en Instagram.

"Me siento terrible de que mi familia y amigos se vean afectados por esto, estoy cansada de que la gente “asuma” todo. Por favor, obtengan los datos correctos, ninguna de mis compañeras tiró sus camisetas. He compartido fotos de todas las cosas que he traído”, señaló.

