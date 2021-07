Tokio 2020: Djokovic se va de los olímpicos sin medalla

El serbio Novak Djokovic llegó como una de las grandes estrellas a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, pero se fue de la justa veraniega con las manos vacías.

Djokovic, número 1 del mundo y gran favorito para colgarse el oro en el torneo de tenis de Tokio 2020, no pudo aprovechar ninguna de las dos oportunidades que tenía para colgarse una presea olímpica, tras caer en el juego por la medalla de bronce en individuales ante el español Pablo Carreño y retirarse de los dobles mixtos en los que pelearía por el mismo metal.

"Lamento no haber podido ganar una medalla para mi país", declaró Djokovic en zona mixta, antes de que se anunciara su baja para el mixto, con lo que daba señales de que no estaba en condiciones para continuar en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

"Ni ayer (viernes en la derrota en semifinales contra Alexander Zverev) ni hoy pude dar mi nivel de tenis. Estoy agotado física y mentalmente, pero por supuesto que no me arrepiento de haber venido a los Juegos", apuntó el máximo ganador de grand slams.

"No creo en las casualidades de la vida. Las cosas pasan por alguna razón. En mi carrera ya he tenido derrotas dolorosas en los Juegos y en grandes torneos y eso me ha hecho más fuerte en todos los aspectos", añadió el serbio, quien aseguró que seguirá "luchando por mi país en París (2024)".

Djokovic perdió la oportunidad de convertirse en el primer hombre en conseguir el “Golden slam”, es decir, los 4 grand slams y la medalla de oro olímpica, una hazaña que solo ha logrado la alemana Steffi Graff en 1988.

“Nole” tratará de recuperarse del intenso desgaste físico y mental que sufrió en Tokio 2020, para llegar en las mejores condiciones al US Open, el torneo que le falta para coronar una gran temporada y lo dejaría en solitario como el máximo ganador de la historia.

