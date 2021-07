Tokio 2020: El campeón olímpico TaoufiK Makhloufi se baja de los Juegos Olímpicos

Una lamentable noticia es la que se reveló el día de hoy en Tokio, ya que el campeón olímpico en Río 2016, el argelino Taoufik Makhloufi, dio a conocer que no participará en los Juegos Olímpicos 2020 por una lesión en la rodilla.

El atleta de 33 años de edad se perfilaba para no solo subir al podio en Tokio 2020, sino a ganar la medalla de oro en la prueba de 1,500 metros, tal y como lo hizo hace cinco años, pero eso no será posible al no estar al cien por ciento de salud.

Taoufik Makhloufi expresó en un comunicado que le será imposible participar en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, pues los problemas de rodilla lo han mermado en su preparación, así como también el COVID-19, el cual contrajo hace algunos meses.

Es así como los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 pierden a una de las figuras más esperadas, pues en Río de Janeiro fue un espectáculo ver al atleta argelino.

