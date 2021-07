Tokio 2020: "El lugar en que culmine en la final, estaré satisfecha"; Alexa Moreno

Tokio, Japón.- La mexicana, Alexa Moreno, vive de manera entusiasmada estos Juegos Olímpicos de Tokio 2020 después de poner en pausa su carrera profesional como gimnasta. Tal es el caso que se encuentra con posibilidades de darle a México una medalla en esta justa veraniega.

Después de obtener un alto puntaje en el salto de caballo, la originaria de Mexicali se incorporó en la gran final y tendrá la ocasión para el siguiente domingo 1ro de agosto, en la competición donde ella anticipó que el haber llegado hasta este punto es satisfactorio, sea cual sea el resultado en la última etapa.

"En la clasificatoria no estaba tan nerviosa como en Río 2016. En Brasil me empezó a doler la rodilla y eso me trajo mucha inseguridad para saltar en el caballo. En Tokio 2020 me siento muy bien, la experiencia es mejor de lo que había esperado", explicó Alexa Moreno al Comité Olímpico Mexicano (COM).

"En la final lo único que debo de hacer es sentirme cómoda conmigo misma y desde luego con el caballo; lo más importante es caer bien y eso me dará un buen lugar. Se lo que tengo que realizar, mi nivel es alto. Cualquier sitio que ocupe me hará sentirme muy satisfecha", indicó la gimnasta.

Alexa Moreno salta del caballo

La atleta nacional obtuvo la estafeta de ser la segunda gimnasta en una justa olímpica que avanza a una final en gimnasia artística, después de la ex participante Denise López, quien representó a nuestro país en las olimpiadas de Sidney 2000.

Viviendo sus segundos Juegos Olímpicos, Moreno determinó que el haber estado en Rio de Janeiro como en diversos campeonatos mundiales le ha beneficiado una madurez llena de competitividad, para salir a escena el siguiente fin de semana y tratar de llegar al pedestal, para darle a México una nueva medalla en territorio nipón.

Alexa Moreno realiza su rutina

"Tengo madurez competitiva, me siento muy tranquila porque cambia tu forma de ver las cosas. Ahora puedo relajarme un poco más y disfrutar de esta competencia en lo que es mi especialidad", finalizó la deportista Alexa Moreno.

