Tokio 2020: El mensaje glorioso de Aremi Fuentes tras ganar bronce en halterofilia

Tokio, Japón.- Aremi Fuentes demostró su límite de fortaleza en la halterofilia para conseguir la medalla de bronce en estos Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Su penúltima ejecución del envión le brindó el ascenso al sitio número 3 para finalizar una dura competencia femenil, en la categoría de los 76 kilogramos.

Junto a la norteamericana, Katherine Nye, ganadora del metal de plata y Neisi Dajomes, vencedora de la competición y medalla de oro, Aremi estuvo en el podio y así sumó la tercera presea para México en Tokio 2020, la número 72 en el historial de tercer lugar y se unió en el olimpo de las ganadoras en Levantamiento de Pesas.

De esa manera la atleta de 28 años se manifestó con entusiasmo y maximium en las redes sociales después de lograr toda una hazaña en su vida como deportista, pues este momento lo soñó durante su último proceso de dos meses previos, para llegar a esta instancia.

De ese modo la originaria de Chiapas compartió una breve frase que llenó de orgullo a todo un país, el cual estuvo fijo a la pantalla y fue testigo de su momento único en la Capital nipona, colgarse el bronce y develar su nombre y apellido en los muros y libros de historia de México, en las olimpiadas.

Aremi Fuentes sonríe con su medalla

Twitter Aremi Fuentes

"¡Gané una medalla para mi país!", reluce en la publicación de su cuenta oficial de Twitter, donde se observa a la pesista entre el muro de los anillos olímpicos, portando su equipamiento nacional y besando su presea que, para ella, es una insignia en su vida.

"Tengo ganas de seguir adelante a pesar de que muchas personas no creyeron en mí, quiero seguir adelante, haciendo mi propia historia", Voy a disfrutar este momento que no se había aprovechado por circunstancias que no está en nuestras manos", dijo para la CONADE.

"Entrenaba con la mentalidad de subir a un podio. Este año tuve lesiones en la rodilla, pause por varios meses mi entrenamiento y así me fui, por eso estoy muy contenta, tengo muchos sentimientos encontrados", comentó después de ser ganadora de medalla de bronce.

