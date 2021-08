Tokio 2020: "Entrené para representar lo mejor que pueda a México": Valeria Ortuño, marchista Edomex

La mexiquense Valeria Ortuño Martínez está a punto de cumplir uno de sus más grandes sueños este viernes 6 de agosto, cuando se presente en la prueba de los 20 kilómetros de marcha, dentro del programa de atletismo de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

Dedicada desde hace más de nueve años a la marcha atlética, la andarina nacida en el Estado de México detalló que no ha sido sencillo llegar a la justa veraniega.

“Son Juegos Olímpicos y estoy muy feliz de que pueda competir y entrené para representar lo mejor que se pueda a México”, declaró la marchista antes de emprender el vuelo a Japón, a donde arribó hace algunas horas para su prueba.

La medalla de plata en los Juegos Olímpicos de la Juventud de 2014 es el mejor resultado de Valeria, quien recordó que en su carrera deportiva ha tenido altibajos que la llevaron a pensar en dejar la caminata.

Su retiro deportivo duró poco, pues al cerrar el ciclo con su anterior equipo, encontró con el entrenador José Juan Sánchez un espacio para lograr potencializar sus objetivos y retomar el sueño de llegar a la justa olímpica.

“Tuve muy buenos resultados en mi etapa juvenil y llegó un punto en el que en etapa libre me estanqué un poco y fue cuando tomé la decisión de cambiar de entrenador. En ese momento pensé si debería de seguir o dejarlo, pero el cambio me hizo pensar que la marcha es realmente lo que me apasiona y que estoy en el lugar correcto, que lo que me quedaba era seguir entrenando para cumplir el sueño de llegar a los Juegos Olímpicos”, reconoce la atleta mexiquense.

Valeria, quien estaba acostumbra a pelear por los primeros lugares como juvenil, enfrentó el cambio de categoría sin alcanzar los primeros puestos

Aunque recuerda que no eran malos los tiempos por el proceso en el que se encontraba, sí fue un punto de inflexión importante para encarar su desarrollo deportivo con otra actitud.

“Es parte del aprendizaje que debes de tener, creo que también es importante que en algunas competencias quedes atrás, para que realmente vuelvas a tomar esas ganas de decir: tengo que esforzarme más, tal vez estoy cayendo en mi actitud a la hora de entrenar.

“Y eso me sirvió mucho para motivarme para decir: quiero estar peleando por los primeros lugares y voy a entrenar mucho más para representar a México”, puntualizó.

Apoyo familiar

La deportista platicó que su familia siempre ha estado a su lado y es parte fundamental de sus logros, ya que, sin importar si son victorias o fracasos, siempre están a su lado, la impulsan y motivan para ser mejor cada día.

“Mi familia siempre está presente, desde el inicio, hasta ahora, siempre tiene una forma positiva de recibirme, no importa el resultado. Si gané, quedé en segundo, tercero o último, me reciben con la misma alegría, me siguen motivando, creo que son un pilar muy importante para mí, es muy importante que tenga ese respaldo”, concluyó Valeria.

