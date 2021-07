Tokio 2020: Espectacular obra de arte en campo de arroz japonés que adorna los Juegos Olímpicos

Japón.- Tras 8 días de competencia en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 esta semana en un campo de arroz en Gyoda en Saitama dio vida a una de las imágenes de Tokio 2020, y es que agricultores y residentes de la región pusieron todo su talento para dar vida a una verdadera obra de arte representando muy bien los puntos claves de la cultura japonesa.

Esto no es otra cosa más que una proyecto y tradición de los habitantes de Gyoda para atraer a los turistas, estas acciones se han realizado desde el año 2008. En cada ocasión el diseño se somete a votación y dependiendo de si hay algún evento, como ahora los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 se designa honrarlo.

Se esperaba que para esta ocasión fuera una gran punto para visitar en Japón por los visitantes, pero debido a que los Juegos se llevaron a cabo sin publico solo quedó en la comunicad y ahora se da a conocer a través de las redes sociales.

No se conoce exactamente el tamaño real de esta obra, pero teniendo en referencia la del 2015 con la que rompieron un récord Guinness al usar poco más de 28.000 mil m2 haciendo el diseño de una obra de arte más grande del mundo.

Así luce cada uno de los detalles esenciales de la obra en el campo de arroz | Foto: Captura de video

Para Tokio 2020 se decidió utilizar un diseño muy acorde a lo que se celebra. En la imagen pueden verse la famosa "Ola de Kanagawa" una obra de arte pintada por el artista Katsushika Hokusai. El Monte Fuji y a un personaje de kabuki que es identificado con el tradicional maquillaje en sus obras teatrales.

La imagen a simple vista no se puede apreciar de buena manera pues a ras de suelo no tiene mucho sentido verla, pero una vez se pueden elevar toma mucho más sentido su creación, "Es mucho más dinámico de lo que esperaba", "Es un complicado diseño y a una escala realmente grande. Me impresionó", pudo recabar AFP en la zona.

A pesar de ser una gran obra para Tokio 2020, su cuidado es muy minucioso para evitar que los colores se mezclen y pierda sentido. La misma fuera confirmó que fueron al menos 12 personas los que ayudaron para crear tan increíble obra. Desde un año antes se inicia con la preparación, desde la siembra del arroz hasta el paso del diseño.

Para finalizar AFP pudo saber que una vez que la obra de arte tuvo el gran momento de fama, se destruye y cada uno de los participantes en el evento y su construcción se pueden llevar hasta dos kilos de arroz como parte de su trabajo.

