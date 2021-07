Tokio 2020: Este es algo que los atletas pueden comprar para el recuerdo de Juegos Olímpicos

Japón.- Los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 se acercan y aunque no todavía no hay actividad la vibra de estar en uno de los grandes eventos deportivas atrapan a los atletas que querrán guardar el recuerdo para toda la vida. Si no tienen la oportunidad de ganar una medalla en competencia pueden aprovechar y llevar algo de las cientos de cosas que venden con la temática de Tokio 2020.

Con la apertura de la Villa Olímpica tambien comenzaron a trabajar todas las áreas en ella, desde el gym, comedor, centro de entrenamiento y hasta la tienda de souvenirs que está repleta de objetos con la imagen de Tokio 2020 para conservar esa bella experiencia.

Gracias a parte de la Delegación Mexicana que se encuentra en la Villa Olímpica se ha podido saber un poco más de lo que hay en las tiendas oficiales de Tokio que van desde los más tradicional como un llavero de los cuales hay muchas formas y diseños, hasta las clásicas camisetas.

A través de la cuenta de Twitter del Comité Olímpico Mexicano se compartieron algunas de las fotografías con la mercancía que seguramente será comprada por atletas de todo el mundo, especialmente por el mexicano ya que es casi una tradición llevar algo de regreso a su país y ahora que se trata de unos Juegos Olímpico más.

Llaveros con temática de Tokio 2020 | Foto: Twitter COM

Además se pueden ver termos, camisetas con los diferentes logos de las disciplinas a jugar, tazas tambien con el sueño de los Juegos Paralímpicos de Tokio 2020, y algo que aunque parezca raro, tambien hay y son cubiertos (tenedores y cucharas) con detalles de los JJOO.

Los precios evidentemente se manejan en la moneda local que van desde los 550 yenes hasta los 3850 que serían con productos grandes como camisetas u otros objetos que aparentan más valor. Para poner en contexto un yen equivale a 0.18 pesos mexicanos, por ejemplo un llavero de 660 yenes para México sería 120.99 pesos.

Articulos para comida como cucharas, tenedores y tazas | Foto: Twitter COM

La delegación mexicana en Tokio 2020 iniciará su participación este miércoles con la selección de Softbol y se espera que conforme vayan terminando o saliendo de la Villa Olímpica de regreso a México puedan pasar a la tienda de recuerdos.

