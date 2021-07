Tokio 2020: Irving Alexis Wilson se dice bendecido por Dios por ser parte del selectivo tricolor

Los Mochis.- El joven receptor Irving Alexis Wilson es uno de los peloteros que ha desarrollado mucho su talento en los últimos años convirtiéndose en uno de los jugadores profesionales más completos en México.

Su talento y carisma le ha servido mucho para sumar logros, entre los que se destaca al premio como Guante de Oro como el mejor receptor en la pasada campaña de la Liga Arco-Mexicana del Pacifico y sobre todo, el reciente llamado a ser parte del representativo mexicano que tendrá participación en los próximos Juegos Olímpicos de Tokio 2021 donde se alternará con el experimentado Román Alí Solis para tan difícil posición como es la receptoría.

“Es un orgullo representar a México en una competencia deportiva tan importante como son los Juegos Olímpicos, me siento bendecido por Dios y agradezco a todas las personas que se fijaron en mí para ser parte de esta increíble aventura y experiencia, me agrada mucho ser un integrante del equipo de México donde están peloteros que se merecen mis respetos por su gran calidad”, comentó el joven pelotero originario de la comunidad de Compuertas, en entrevista telefónica con EL DEBATE desde la ciudad de Cancún, equipo con el que participa en Liga Mexicana de Verano.

Alexis Wilson estará unos días más en esa ciudad de Quintana Roo antes de viajar a la capital del país a la concentración que tendrá el selectivo mexicano previo al largo viaje aéreo a tierras asiáticas. Se habla que el selectivo mexicano dirigido por el estratega tijuanense Benjamín Gil, hará algunas prácticas de madrugada para irse aclimatando al horario de Tokio.

Para tan difícil competencia, el ex prospecto de Cardenales de San Luis menciona a República Dominicana y Japón como los equipos a vencer.

“No será nada fácil, pero pienso que tenemos un equipo muy bien balanceado con jugadores que tienen experiencia en Grandes Ligas y Ligas Menores y podemos hacer algo, el alcanzar una medalla es nuestro objetivo y creo que tenemos el potencial para lograrlo, afortunadamente se armó un conjunto de mucho potencial, muy bien estructurado, de mucha experiencia y completado con un cuerpo técnico de lo mejor encabezado por un mánager de mucha calidad, Benjamín Gil es una tremenda persona que sabe tratar al jugador, mis respetos para él por los detalles que tiene de cada partido, el estudio que hace de los rivales juego a juego y del cual he aprendido mucho”.

El joven receptor se siente halagado y muy contento de todo lo que ha logrado en un tiempo tan corto y claro que sus baterías siguen enfocadas en el beisbol de Estados Unidos “creo que el desarrollo que he tenido es gracias al trabajo, dedicación y disciplina que le he puesto al beisbol, estoy agradecido con Dios por ponerme en este camino y ayudarme en esos logros que ojalá me ayuden a tener otra oportunidad con algún equipo de Grandes Ligas, mi agente es el que se encarga de eso y esa nueva oportunidad las dejamos en manos de Dios, con toda la esperanza estamos a la espera de un nuevo llamado, creo que estos Juegos Olímpicos me podrían ayudar en algo, vamos a poner el corazón y todas las ganas del mundo para hacer un buen trabajo con el equipo de México, llevar el escudo y los colores de nuestro país en el uniforme es algo muy especial y con mucho honor vamos a tratar de hacer bien las cosas”.

Irving Alexis Wilson no quiso terminar la entrevista, no sin antes mandar un saludo y agradecer todas las muestras de apoyo que ha tenido de los aficionados “ellos han sido una parte muy importante en mi carrera, a ellos me debo y agradezco sinceramente todo el apoyo recibido”.

