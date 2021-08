Tokio 2020: Iván Zarco intercambió dorsales en Alemania con Camilo Santiago en maratón

El atleta español con pasaporte hondureño, Iván Zarco, se vio envuelto en un escandalo en el maratón varonil al inercambiar su número con el español Camilo Santiago en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

Camilo Santiago, de acuerdo a su versión, le robaron la mochila de corredor a media hora del pistoletazo de salida y la organización le permitió competir con el dorsal de otro participante, el de Zarco.

"Después de calentar, mi bolsa con la ropa de competir con dorsal y más material desaparece del parque en el que lo dejamos. En ese momento me invaden los nervios y es Iván Zarco quien me dice 'hablemos con la organización y corre con mi dorsal', ya que el finalmente no correría por la molestia de la fascia. Hablamos con la organización y nos dan el 'ok'", explicó Santiago a la web 'Soy Corredor' el 23 de marzo.

Santiago termino con un dorsal ajeno con un tiempo de 2h 17m 46 segundos, ubicandose en la séptima posición del maratón varonil.

Cabe mencionar que, en la web de World Athletics (Federación Internacional de Atletismo Amateur) la marca de Santiago en suplantación de Zarco ha sido retirada).

Santiago fue suspendido dos años por el comité de Competición de la Federación Española de Atletismo .Por su parte, Zarco no estaba en las opciones para Honduras para estar en los Juegos Olímpicos de Tokio.

"El corredor de 100 metros (Meliqué García) tuvo problemas con su pasaporte y el de 800 metros que estaba mejor rankeado (Elvin Josué Canales) tuvo problemas de cupo en el evento de 800. Zarco, que se había rankeado desde el mundial de media maratón en Polonia, ya estaba listo para la justa de los Juegos Olímpicos", explicó.

