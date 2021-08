Tokio 2020: Jaime Lozano dirá adiós a la Selección Mexicana con o sin medalla en mano

Japón.- Muchas cosas han pasado en las últimas horas en torno a la Selección Mexicana y es que se ha anunciado que la lucha por el bronce se adelantado y la noticia que más ha sonado en México desde Tokio 2020 es que Jaime Lozano anunció que luego del partido de este viernes dirá adiós al equipo azteca en busca de otros proyectos.

Horas antes de la batalla por el bronce en Tokio 2020, Jaime Lozano confirmó que ese será u último juego como entrenador de México pues quiere probar nuevas cosas luego de estar ya casi 3 años al mando del equipo azteca preparando ese momento de buscar una medalla olímpica.

Aquí termina mi participación en Selección Nacional y quiero vivirlo y despedirme de la mejor manera", comentó Lozano en conferencia.

El estratega confiesa ya ha vivido lo que quería y que ahora es tiempo de dar un paso al costado buscando un nuevo proyecto que le llene, estar en contacto con los futbolistas en el día a día, pues esa es la principal problemática de un entrenador nacional que solo se puede trabajar cuando hay partidos de selección y no cuando se quiere.

Se ha especulado que el futuro de Jaime Lozano luego de Tokio 2020 será dirigir a un equipo, se habla de que podría ser en España. En la Liga MX ya tuvo una oportunidad pero ante la poca confianza de los directivos es que no ha vuelto a hacerlo en el futbol mexicano hasta que encontró en la selección mexicana un espacio que hoy confirma su gran momento.

Jaime Lozano buscará una medalla de bronce antes de dejar a México | Foto: Jam Media

"Me siento feliz, creo que soy el único de la delegación que tiene alguien cerca y lo he comentado a lo largo de los Juegos Olímpicos (Tokio 2020), estoy agradecido, porque me toca vivirlo y desde que llegué le dije, algún día tienes que vivirlo y afortunadamente lo puede vivir", agregó el entrenador.

Jaime Lozano comandó a la selección mexicana a Tokio 2020 con proyecto solido y con mucha sabiduría pues sabía que un gran proceso le garantizaba hacer una participación que la ayudaría a lo que estaba buscando para llegar a cumplir sus nuevos proyectos.

La Selección Mexicana saltará al campo este viernes a las 04:00 am (México) para luchar por la medalla de bronce ante el equipo local. Mismo combinado ya derrotó al equipo mexicano en la fase de grupos.

