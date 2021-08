Tokio 2020: Jane Valencia vuelve después de ser la primera mexicana en Lucha Olímpica

Ciudad de México.- Las representantes de México que viajaron al viejo oriente para competir en los vigentes Juegos Olímpicos de Tokio 2020 han aterrizado de vuelta a casa tras su actividad en su especialidad. Jane Valencia, quien debutó en la Capital nipona, llegó al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) como la primera participante nacional en tener actividad en Lucha Olímpica.

Jane tuvo un corto período olímpico, el cual realizó a su manera en los Estados Unidos, tomando la decisión de acudir a la Universidad de Penn State, institución que le brindó la ayuda necesaria por parte de siete entrenadores especializados, divididos en campeones olímpicos y mundiales.

En dicha virtud consiguió lo necesario para aparecer en el campo de batalla de Tokio 2020 dentro de la categoría de los 57kg, en el lapso de los 8vos de final tras 15 años de experiencia, el cual demostró a su primera y única rival, Valeria Koblova, luchadora del Comité Olímpico Ruso (ROC).

Valencia comenzó en ventaja por 2-0 pero no consiguió controlar el marcador y cayó derrotada por 5-2. Al finalizar su lucha olímpica la originaria de Zapopan, Jalisco ganó el cetro a la primera mexicana en participar en esta disciplina, la cual aseguró que no sería sencilla de ostentar al ser nueva en la justa de verano, pero al mismo tiempo disfrutó el haber batallado por México.

"No me veía como el rival más fuerte, obviamente estaba preparada para el nivel, los arbitrajes son muy marcados en los Juegos Olímpicos. Soy la primera en ir, es un país donde no tuve participación pero estoy contenta por ser una atleta de calidad, son cosas que pasan y eso nos ofrece experiencia", comentó al Comité Olímpico Mexicano (COM).

"Las luchas con muy cerradas, si hubiéramos tenido mayor participación, en el tema del arbitraje no se habrían permitido tantas cosas", añadió Jane Valencia que aseveró que tendrá unos días para analizar lo sucedido, para después tomar una decisión acerca de su futuro, ya que se acerca un período olímpico corto de por medio.

"Tengo que pensar con la cabeza fría, sin emociones y ya que esté más tranquila, decidir lo que voy hacer", finalizó la luchadora nacional en su retorno a la Capital de la República Mexicana.

