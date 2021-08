Tokio 2020: Krystsina Tsimanóuskaya declaró sentirse feliz de estar segura en Polonia

La velocista de Bielorrusia, Krystsina Tsimanóuskaya, dijo sentirse feliz y contenta de etar en Polonia, después de ser amenazada con ser repatriada de su país de origen tras haber criticado a las instancias deportivas de Bielorrusia.

La velocista de 24 años llegó el miércoles, vía Viena, a Polonia, país que le concedió una visa humanitaria.

La atleta se dijo sorprendida por que su tema se haya hecho un escándalo político, teniendo en cuenta desde un principio era un tema netamente deportivo.

La bilerrusa comentó que su idea no es pedir asilo definitivo en Polonia, más que nada busca continuar con su carrera deportiva.

"No contemplo el asilo político", reveló. "Sólo quiero continuar mi carrera deportiva", subrayó agregando que su esposo, Arseni Zdanevitch, que huyó a Ucrania y que también obtuvo una visa humanitaria en Polonia, "ya estaba en camino" para reunirse con ella.

"Voy a hacer todo lo posible para ponerme en forma y continuar con mi carrera", destacó la atleta, vestida con una camiseta con una inscripción en inglés "I just want to run", que se puede traducir como "Sólo quiero correr", pero también como "Sólo quiero huir".

Antes de dejar la capital de Japón, la deportista pasó dos noches en la embajada de Polonia.

Tsimanóuskaya una de las más de dos mil atletas bielorrusaas que firmaron una carta abierta en la que solicitaban nuevas elecciones y la liberación de los presos políticos.

