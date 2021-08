Tokio 2020: Latinoamérica destaca en halterofilia

Con sus buenos resultados, los atletas latinoamericanos se han convertido en los grandes ganadores de la halterofilia dentro de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

Los halteristas de Ecuador, Venezuela, República Dominicana, Colombia y México, han brillado con luz propia en Tokio 2020, poniendo a Latinoamérica en los primeros planos de la halterofilia.

La ecuatoriana Neisi Dajomes se convirtió en la primera mujer de país en conquistar el oro olímpico en la categoría 76 kg y lo hizo al levantar 263 kg en una impecable y "estratégica" competición en la que no se permitió ni un solo fallo.

"Me siento muy orgullosa porque soy la primera en obtener una medalla olímpica. No tengo palabras para describirlo, mis metas eran grandes, siempre he tenido ambición", afirmó radiante una campeona que se caracteriza por salir a la plataforma con turbantes desde los 12 años.

La acompañó en el podio la mexicana Aremi Fuentes que "quería una medalla" y lo consiguió, puesto que se quedó con el bronce con una marca total de 250 kg.

Otra ecuatoriana que se subió al podio es Tamara Salazar, medallista de plata en la categoría de 87 kg al levantar 263, lo que representó su mejor marca personal.

En categorías masculinas los latinoamericanos también subieron al podio, con platas para Luis Mosquera de Colombia en 67 kg, los venezolanos Julio Mayora en 73 y Keydomar Vallenilla en 96 y el dominicano Zacarpias Bonnat en 81 kg.

