Tokio 2020: Laurel Hubbard, la primera halterista transgénero, quedó eliminada de la final

Japón.- La primera mujer transgénero que se presentó a unos Juegos Olímpicos ha quedado eliminada en la categoría de 87 kilos en levantamiento de pesas, la neozelandesa Laurel Hubbard no pudo con los levantamientos y se tuvo que retirar con las manos vacías.

En medio de un agitado debate de si Laurel Hubbard debía o no participar en la rama femenil de halterofilia de Tokio 2020, al final el Comité Olímpico Internacional dio el permiso tras un análisis cuidadoso. Pero la demostración de la atleta no fue la adecuada al no poder con la máxima categoría femenil de los +87, misma en la que participó antes pero como un hombre.

La aparición de Hubbard en Tokio 2020 generó muchas expectativas pues se quería ver cuál era su técnica y su resistencia,. El día llegó y para su mala fortuna no tuvo una buena ejecución, luego de tres levantamientos para conseguir la marca de 125 kilos, ninguno fue completado por lo que optó por retirarse de la competencia y perder la oportunidad de una medalla en Tokio 2020.

Tras su participación, Laurel Hubbard habló para los medios y agradeció al COI el haberla considerado para competir en Tokio 2020, dejando claro que el deporte tiene que ser inclusivo y accesible para cualquier persona, "Tengo que agradecer al Comité Olímpico Internacional, por su compromiso ante los principios del olimpismo y por establecer que el deporte es algo para la gente. Es inclusivo y es accesible", comentó.

Laurel Hubbard, primera mujer transgéneo en Juegos Olímpicos | Foto: AP

Al final Laurel Hubbard tras quedar eliminada de Tokio 2020, se paró frente a los jueces y con sus manos en el pecho agradeció la oportunidad que se le entregó de estar en unos Juegos Olímpicos representando a su país.

Laurel Hubbard pudo haber competido en los Juegos Olímpicos de Rio en 2015, pues desde 2015 el COI ya había regulado el criterio para admitid a personas transgénero para los JJOO. La neozelandesa prefirió esperar hasta Tokio 2020 para hacerlo posible a sus 43 años de edad. La prueba más importante que Laurel debía pasar era tener sus niveles de testosterona en su cuerpo por debajo del limite para una mujer, algo que logró y por eso apareció en Tokio 2020.

