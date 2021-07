Tokio 2020: Luis García lanza mensaje en defensa de las jugadoras del Softbol Femenil

Ciudad de México.- El tema polémico acerca de los uniformes encontrados en la basura de la villa olímpica de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, por parte de las boxeadoras, Brianda Cruz y Esmeralda Falcón, señalando a las representantes del elenco de Softbol Femenil sigue dando de que hablar y continúa con el Debate en México, y el resto del mundo.

Las jugadoras han recibido con el paso de las horas de este 29 de julio del 2021 diversos mensajes en su contra por su accionar después de retirarse de Japón, tanto de distintos atletas como de los internautas. Ante esa situación varios periodistas han mostrado su apoyo a las jugadoras y uno de ellos el reconocido ex jugador y actual comentarista de Tv Azteca, Luis García Postigo.

El análista, mediante un breve comentario en su cuenta oficial de Twitter, se mostró molestó por la manera en como se ha señalizado al equipo de Softbol, por preferir una almohada y cobijas de la Villa Olímpica en lugar de un equipamiento privilegiado, lleno de honor y con el bordaje de la bandera de México para Tokio 2020.

En vista de esta situación decidió comentar sobre su vida personal, puntualizando que él no conserva las playeras verde y blanca de los Juegos Olímpicos de Atlanta 1996, el cual participó con el equipo nacional de futbol Sub-23 como uno de los refuerzos, indicando que se debe de detener este "barato patriotismo".

"Participé en los Juegos Olímpicos de Atlanta 1996. Utilicé dos uniformes, uno verde y uno blanco. En mi casa no tengo ninguno de los dos y eso no me hace ni mejor ni peor mexicano. Paremos con el barato patrioterismo", redactó el "Doctor" Luis García.

Después de lo leído con anterioridad el periodista de ESPN, David Faitelson, apoyó al ex futbolista con un "Mejor explicado, imposible...". Minutos después García decidió presentar dos fotografías de ambas indumentarias que ocupó en los JJ.OO. de Atlanta, pero que no conserva en su poder.

La Selección Femenil de Softbol guardó los jerseys en bolsas desechables y los dejó en Tokio dentro de la basura. Ante esta situación la Federación Mexicana de Softbol emitió un comunicado mostrando su indignación por este acto lamentable, que tomará cartas en el asunto para encontrar las debidas sanciones para quiénes tiraron su uniforme dejen de representar al país, en Softbol.

