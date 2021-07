Tokio 2020: Luis Scola no sabe sobre su futuro después de los Juegos Olímpicos

Con 41 años de edad, el pívot Luis Scola afronta entusiasmado los Juegos Olímpicos sin pensar en una probable, aunque no decidida, retirada después de Tokio.

"Tengo muchas ganas de jugar, estoy entusiasmado pero intentando no llevar esto para el lado emotivo", afirmó Scola en declaraciones difundidas por la Confederación Argentina de Basquetbol.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Luego prosiguió: "Estoy preparándome como cualquier otro torneo, con la misma lógica que el equipo y pensando en aislarme lo máximo posible de lo emotivo, porque no suma”.

Scola es el único sobreviviente de la Generación Dorada argentina, campeona de los Juegos de Atenas-2004. El veterano es el capitán y alma de la renovada albiceleste que fue subcampeona en el último Mundial de China-2019.

Jugador brillante

El ex jugador de los Rockets de Houston y los Pacers de Indiana Pacers es una pieza clave en el engranaje del técnico Sergio Hernández y fue el máximo anotador en dos de los tres amistosos previos a Tokio.

Ante Australia, Scola anotó con 25 puntos, 8 rebotes y 4 triples y frente a Estados Unidos sumó 16 puntos y 5 rebotes.

"Solo puedo seguir asombrándome por su amor al juego, su amor a sus compañeros y lo mucho que quiere liderar y estar ahí. Es especial", le reconoció el seleccionador estadounidense, Gregg Popovich, de acuerdo a la agencia AFP

Leer más: Arqueras mexicanas definen a sus rivales en competencias individuales

No sabe Scola su futuro

Luis Scola militaba en el basquetbol chino y tras brillar en el Mundial de 2019 (miembro del mejor quinteto del torneo), regresó a Europa para jugar en el Olimpia de Milán y la pasada campaña en el Varese.

A pesar de tener contrato en vigor, el argentino reconoce que no tiene claro cuál será su futuro al término de sus quintos Juegos, en los que probablemente avanzará hasta la cuarta posición histórica de anotadores olímpicos.

Leer más: Olimpia resiste al empate y elimina a Internacional en penales

"Está claro que el desenlace más probable es que no juegue más. Es lo natural, pero no lo sé", aseguró. "Mi mente llega hasta el final de Tokio. No es que terminará el torneo y habrá un anuncio oficial sobre mi futuro. Me iré de vacaciones con mi familia y luego definiré", señaló Scola.

Síguenos en