Tokio 2020: Luis Scola se retira de la selección de basquetbol de Argentina

Saitama, Japón.- Este martes Argentina fue eliminada del torneo de basquetbol masculino de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, luego de ser derrotados por Australia, pero eso no fue todo, con la eliminación de la albiceleste Luis Scola ha puesto fin a su carrera en la selección.

El pívot argentino Luis Scola confirmó su retirada de la selección argentina tras la derrota en los cuartos de final de Tokio 2020 contra Australia donde su equipo cayó por marcador de 97-59.

“Los años pasan para todos y es hora que vengan nuevos nombres nuevas caras y otros escriban sus páginas en la historia”, explicó Scola tras el partido, en el que recibió una ovación de varios minutos de compañeros, rivales, árbitros, periodistas y todos los presentes en el Saitama Super Arena cuando se retiró al banquillo.

En la rueda de prensa posterior al partido en Tokio 2020, el interior de Floresta (Buenos Aires, Argentina) no desveló si además de la selección dejará de jugar al baloncesto de forma profesional, aunque admitió que no se ve “con la energía” para jugar como le gustaría.

Leer más: Tokio 2020: Lozano asegura que darán vuelta a la derrota y buscarán el bronce

Vine a este torneo con la idea de que no, quería hacer un buen torneo. No creo que tenga la energía para jugar como me gustaría jugar. Es una cuestión de tiempo, hoy no me siento con capacidad de contestar esto, pero no me siento para jugar. Es algo natural, tengo 41”, manifestó.