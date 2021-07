Tokio 2020: Mariana Pajón se queda con la plata en BMX

La ciclista colombiana Mariana Pajón no pudo revalidar sus títulos olímpicos de BMX conquistados en Londres 2012 y Río 2016, pero se colgó la medalla de plata, dándole a Colombia la segunda presea en esta modalidad dentro de los Juegos de Tokio 2020.

Mariana Pajón, una estrella del BMX fue superada por la británica Bethany Shriever, quien ya había dado muestras de su buen nivel al ganar sus tres rondas eliminatorias en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

Más allá de la decepción de no poder revalidar el título olímpico, la medalla de plata es un buen resultado para Pajón, ya que su preparación para Tokio 2020 se vio mermada por diversas lesiones.

"Es una plata que vale oro y más (...) No estoy en las mejores condiciones, porque es algo real, no soy la misma que hace nueve años, ni que hace cinco en Rio", admitió la bicampeona olímpica.

"Esa lesión (de rodilla) me marcó, no tengo la misma potencia en mi segundo pedalazo, tampoco la confianza, pero no son solo las piernas, también está la cabeza, la experiencia y la mente tranquila, fría, que es muy importante para este tipo de competencias", añadió la experimentada ciclista sudamericana.

