Tokio 2020: "Me dio coraje, tristeza", Esmeralda Falcón al ver los uniformes de softbol en la basura

Japón.- Los uniformes en la basura de la Selección Mexicana de Softbol sigue dando de que hablar y es que quien denunció el acto ha roto el silencio y ha hablado de todo lo que se vivió desde el momento en que descubrió la bajeza realizada por el equipo femenil de softbol. Esmeralda Falcón, la boxeadora mexicana fue la encargada de dar más detalles.

México se ha mantenido centrado en la critica directa al grupo de 15 jugadoras del equipo de Softbol que vio actividad en Tokio 2020 luego de descubrir que tiraron gran parte de la ropa institucional que el COM les entregó. Eso desató las opiniones en todo el país, pero no hay nadie mejor que la que lo vio con sus propios ojos para describir todo.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Esmeralda Falcón quien recientemente se convirtió en la primera mujer mexicana en debutar en el boxeo olímpico tuvo una entrevista para AS en donde reveló cómo ella y Brianda Cruz se dieron cuenta de las bolsas de basura con los uniformes cuando caminaban por la Villa Olímpica de Tokio 2020. La boxeadora inició explicando cómo se dieron cuenta y es que asegura que se dirigían al servicio médico por lo que tuvieron que recordar gran parte de la Villa y pasar casualmente por los dormitorios donde se encontraron con la escena.

"Íbamos para el servicio médico y en la Villa tienes que salir al pasillo donde están los elevadores, y vimos a unos voluntarios de limpieza con los carritos de basura y las bolsas donde se echa la misma es en bolsas transparentes y se ponen en botes de cartón, así que los voluntarios jalan la bolsa y la cambian por una vacía, entonces cuando caminábamos para el elevador se veía lo que traían las bolsas y en una de las que estaban encima se observaban los uniformes blancos de la selección", comentó.

Así dio a conocer la noticia la boxeadora mexicana | Foto: Twitter

Acción siguiente fue tomar su celular y entablar una conversación con el personal de limpieza a través del uso del traductor, hasta saber que en efecto se trababa de bolsas de basura con los uniformes del equipo de softbol. Ellas intentaron quedarse con la ropa pero el persona les comentó que eso era imposible ya que era ya contemplada como basura, además de que muchas otras bolsas ya habían sido trasladados.

Leer más: Quiénes son las jugadoras de Softbol que tiraron el uniforme a la basura; solo una nació en México

Ahí fue cuando tanto Brianda Cruz y Esmeralda Falcón tomaron las fotografías que se compartieron en las redes sociales y que han puesto en jaque todo lo que el equipo de softbol había logrado en Tokio 2020. Por un momento pensaron que se trataba de una donación o que las habían dejado para alguien pero al darse cuenta que tenian basura dentro de la misma bolsa es donde las atletas mexicana explotaron en coraje.

"Primero me dio como coraje y después tristeza, no lo puedes creer, quién no quiere tener un uniforme de Juegos Olímpicos, ya que es el símbolo patrio al que te estas comprometiendo para representarlo dignamente. Para mí no ha sido sencillo portar unos uniformes y que hayan tirado las prendas de esa forma me dio mucho coraje y no tener en cuenta lo que representaba tenerla", agregó Falcón.

Se le preguntó si luego de las disculpas de las jugadoras ya habían solucionado el tema, y la respuesta de Esmeralda Falcón fue contundente que para ella, sonaban como una excusa pues el mismo equipaje con el que llagaron a Tokio 2020 era el mismo con el que se iban a ir. El tema de llevarse las colchas era aparte. La boxeadora acotó su experiencia en viajes en donde debe hacer hasta los imposible por cumplir con sus prendas para el viaje.

Para cerrar la entrevista, Esmeralda Falcón comenta que no se siente mal de haber denunciado el hecho, su sentir y su emoción por representar un país fue mayor que el solapar las acciones. Acusa que hubo más atletas mexicanos que se dieron cuenta y que no quisieron levantar la voz como ella y Brianda Cruz.

Al final revela que ha recibido buenos y malos comentarios sobre lo hecho pero que no le interesa siempre y cuando ella sepa que hizo lo correcto.

Síguenos en