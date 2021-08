Tokio 2020: Megan Rapinoe molesta tras la eliminación de USA en Juegos Olímpicos

Tokio, Japón.- La Selección de los Estados Unidos Femenil se quedó en el límite de jugar por la medalla de oro en el futbol para damas, debido a caer contra Canadá por la mínima diferencia, en la etapa de semifinales en los correspondientes Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

Dicha anotación sorprendió a las jugadoras de las Barras y las Estrellas, las cuales no se percibieron de la mejor forma luego de tomar esta derrota como un "fracaso", una de ellas la mediocampista y capitana del combinado, Megan Rapinoe, pues considera que su proceso había sido fenomenal que el no llegar al partido decisivo genera una decepción en el grupo.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

"Es algo sumamente terrible, todo esto apesta. Obviamente no fue nuestro mejor partido, ni mucho menos nuestro mejor torneo. Hoy no lo tuvimos, hubo demasiados errores, por parte de nosotras, no jugamos a como sabemos hacerlo", explicó al final de la contienda la joven estadounidense.

"Absolutamente no fue nuestra mejor presentación. Sentí que el espacio estaba ahí para nosotras, no pudimos solucionar ese tema", se escuchó molesta Megan Rapinoe, sin creer que perdió ante Canadá, rival que para ella no debería de ocurrir en Selección Femenil. No queremos perder nunca contra Canadá, no creo que haya perdido nunca contra Canadá" dijo.

Equipo de USA Femenil se reúne en el centro del cmapo

Twitter U.S. Soccer WNT

Leer más: Tokio 2020: Atleta chino restriega la victoria a los jueces

Pese a que los Estados Unidos se desvió del rumbo por la presea dorada no finalizó su participación en Tokio 2020. Tendrá un último partido en el torneo del futbol para mujeres por la medalla de bronce, frente a la Selección de Australia, equipo que perdió en el otro cruce frente a Suecia.

Estados Unidos cae en las semifinales

Twitter U.S. Soccer WNT

Megan Rapinoe reconoce que ganar una medalla en una justa veraniega genera un sentimiento especial en toda deportista. Aún cuando su plantilla aspira a un tercer sitio buscarán la forma de ir por ese metal y subir al podio, en los juegos de Japón.

"Cualquier medalla en Juegos Olímpicos es realmente especial y creo que no podemos perder eso de vista, especialemente si consideramos el año por el que todas han pasado y lo que se requiere para estar aquí. Todavía hay una medalla en juego", aseveró la norteamericana.

Partido por el bronce femenil

Twitter U.S. Soccer WNT

¡Topón en La Cruz! Civiles armados y Policías se agarran a balazos en Sinaloa

Síguenos en