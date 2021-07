Tokio 2020: Melissa Rodríguez, de pensar en el retiro a competir en los olímpicos

Ciudad de México.- Melissa Rodríguez estuvo muy cerca de decirle adiós al deporte debido a que su oportunidad de competir en los Juegos Olímpicos de Río 2016 no se pudo llevar a cabo, tras quedar fuera de la justa en la disciplina de la natación.

No obstante, la originaria de Chihuahua, quien comenzó a poner empeño a la natación desde que cumplió los 15 años de edad tuvo que aguardar casi una década para lograr lo que se propuso, participar en una justa veraniega y los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 será su primera ocasión de colgarse la medalla de oro.

"No había nada que me atara a la natación, sin embargo, mi familia, mi entrenador y mis amigos me hicieron retomar el objetivo y volver a confiar en mis capacidades que tengo como deportista", explicó la nadadora nacional al Comité Olímpico Mexicano (COM).

"Recuerdo que mi entrenador citó a mis papás en un restaurante para comentarles que podía llegar a ser competidora olímpica, aunque yo estaba muy pequeña. Comencé a soñar con ingresar al podio y obtener medallas y representar a México a nivel internacional", añadió Melissa, quien competirá en los 100 y 200 metros pecho.

Supo que el camino sería muy largo y complicado debido a la presencia de la pandemia por Covid-19 Pese a eso y con más de dos ciclos olímpicos en su trayectoría, Meli Rodríguez se dijo estar lista para conseguir un gran resultado en lo que será su participación en Tokio 2020.

"Confío en el trabajo que he realizado con mi entrenador Nicolás Torres, me siento en el mejor momento de mi carrera para asistir a los Juegos Olímpicos. Es una meta tangible, competiré en los 100 y 200 metros pecho y creo que es más posible obtener la semifinal en la segunda prueba", finalizó Melissa Rodríguez.

Melissa debutará en la alberca olímpica el próximo domingo 25 de julio en la etapa de calificación de los 100 metros pecho. Mientras que el miércoles 28 del mes tratará de hacer historia en su competición de los 200 metros pecho.

