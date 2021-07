Tokio 2020: México enfrentará a la dupla brasileña en 8vos de final del voleibol de playa

Tokio, Japón.- Hace unas horas el par de Ases para México en voleibol de playa, Josué Gaxiola y José Rubio, obtuvieron una victoria histórica sobre el equipo de Letonia, para instalarse entre las mejores selecciones del Grupo B, y asimismo siga en su camino por las medallas en estos Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

Sin esperar que ocurriera tan anticipadamente la dupla nacional tendrá un compromiso de suma complicación ante los voleibolistas, Alison y Alvaro Filho, representantes de voleibol de playa para Brasil, uno de los dos pares que el país amazónico mantiene en competencia.

Los mexicanos habían comenzado con dos derrotas al hilo en Tokio 2020 contra República Checa y el Comité Olímpico Ruso (ROC). Necesitaban vencer a los atletas de Letonia para esperar combinaciones y saber si habría o no oportunidad de seguir en busca de las preseas. Sacaron la casta al derrotar a la nación de Letonia, equipo que no conocía la derrota en primera fase.

Frente a frente con Martins Plavins y Edgar Tocs, los amigos del balón de voleibol ingresaron a la arena del Parque Shiokaze para irse arriba en el set por 21-18. Otros 21 minutos después fueron suficiente para alcanzar un 21-16 y así se posicionaran en el 2do sitio, del Sector B, instantáneamente.

Mexicanos enfrentarán a Brasil en 8vos

AP

No obstante, la victora del Comité Olímpico Ruso (ROC) sobre República Checa por dos sets a uno hizo descender a México para la tercera posición del Grupo, pero eso no fue motivo para decir adiós a la competencia. La clasificación lo haría encontrar a uno de los mejores primeros de la competición, el cruce contra Brasil en la 2da etapa.

El encuentro ya tiene hora y fecha entre México y Brasil en el voleibol de playa. Será para el vecino lunes 02 de agosto con horario de las 21:00 horas (Tiempo de México), 20:00 horas (Tiempo de Culiacán), 11:00 horas (Tiempo de Japón). El duelo será en la antes mencionada cancha del Parque Shiokaze.

OTROS DUELOS DE 8VOS DE FINAL

Comité Olímpico Ruso (ROC) vs Chile

Noruega vs Países Bajos

Brasil vs Letonia

Qatar vs Estados Unidos

Polonia vs Italia

Estados Unidos vs Alemania

España vs Comité Olímpico Ruso

