Tokio 2020: México vs Japón por la medalla de bronce cambia de horario por mala organización

Japón.- Hasta en los mejores eventos sucede que lo que se programa no sale como se esperaba y de último momento se tiene que cambiar. Así le pasó al Comité Organizador de Tokio 2020 quien ha notificado a las Selecciones de México y Japón que lucharán por la medalla de bronce este viernes que tendrán que adelantar su partido a las 04:00 am (México)

A través de un comunicado emitido por Tokio 2020, se anunció que por arreglos de último momento el México vs Japón tendría que cambiar de horario para poder beneficiar a la final de la rama femenil para que el horario estelar de este viernes por la noche en Japón sea para ellas y el juego de la rama varonil adelantarlo dos horas de la que fue pactada.

David Medrano, reportero de TV Azteca confirmó la versión oficial de porque el Comité Organizador de Tokio 2020 decidió cambiar el horario. Todo se debe a que los cálculos no fueron los esperados. Desde un inicio se pactó que la final se jugaría a las 11:00 am (hora de Japón) pues se pensaba que la selección de Estados Unidos llegaría a la final y eso les dejaría en su país un horario especial para que los aficionados pudieran verlo sin desvelarse.

Ante esa situación todo marchaba bien, pero cuando se dieron cuenta de que Estados Unidos no llegaría a la final ya no le importó poner la final a otra hora y la regresaron a las 8:00 pm (hora de Japón) para que fuera lo más normal posible para los países europeos par pudieran ver el Suecia vs Canadá en la final.

Néxico cayó en semifinales ante Brasil en penales | Foto: AP

Justamente el partido de México vs Japón ocupaba este horario de las 8:00 pm pero con el cambio se decidió que se ahora será a las 6:00 pm (hora de Japón). Lo que para México representará estar totalmente en vivo en punto de las 04:00 am del viernes para poder ver la lucha del bronce ante los anfitriones.

La selección mexicana cayó en las semifinales ante el equipo de Brasil luego de llevarlos hasta los penales. En el caso de Japón tambien perdió pero ante España por la mínima. En Tokio 2020 ambos equipos se vieron las caras en la fase de grupos siendo el segundo partido para cada uno de las selecciones. El marcador quedó en favor del equipo nipón con un 2-1.

Ahora que ambos equipos se conocen y que ya están luchando por una medalla, se espera que el juego ya no sea tan abierto como en el primer duelo de hace unos días. Jaime Lozano tendría su planeación para evitar un mal arranque como en el juego pasado pues, en 11 minutos lo locales ya los vencían y eso fue lo que condicionó una respuesta clara del equipo mexicano.

