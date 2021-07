Tokio 2020: Muguruza es eliminada y asegura que están jugando en altas temperaturas

Tokio, Japón.- La española Garbiñe Muguruza, séptima cabeza de serie del torneo olímpico de tenis en Tokio 2020, cayó eliminada en cuartos de final ante la kazaja Elena Rybakina, decimoquinta cabeza de serie y número 20 del ránking mundial, que se impuso a la española por 7-5 y 6-1 en poco más de hora y media.

Cada jugadora se aferró a su servicio en el primer set hasta que, en el duodécimo juego, la precisión de la española cayó drásticamente y Rybakina, moviendo a su rival de un lado a otro de la pista con golpes certeros, al cabo de 46 minutos se anotó el set al resto.

Después de unos minutos de descanso por el calor que se vivía en la pista en Tokio 2020, el partido se reanudó con una superioridad todavía mayor de Rybakina, que, dominando la pista, sobrepasaba a Garbiñe con un amplio repertorio de golpes, todos ejecutados con aparente sencillez.

Tras el partido Garbiñe Muguruza señaló que las altas temperaturas que se están dando durante el torneo olímpico de tenis “se podrían haber gestionado mejor” por parte de la organización, después de que su compañera de equipo Paula Badosa se retirara del torneo por el calor.

“No hay necesidad de meternos a jugar con 37 grados”, dijo Muguruza al ser preguntada por las circunstancias en las que Badosa abandonó la competición de Tokio 2020.

Garbiñe Muguruza durante su partido en Tokio 2020/EFE

La tenista española, señaló que los partidos del torneo de tenis “se podrían jugar de noche” o repartidos a lo largo de las dos semanas de los Juegos, en lugar de en las horas centrales del día, en las que se están superando los 30 grados e índices de humedad de más del 60 %.

“Ahora mismo estoy un poco fastidiada, porque me he sentido bien en los otros partidos. Hoy sí que he notado un cansancio físico”, dijo Muguruza en declaraciones a los medios después de su eliminación por 7-5 y 6-1 en poco más de hora y media.

Badosa se retiró este miércoles del torneo en Tokio 2020 tras perder el primer set de su partido de cuartos ante la checa Marketa Vondrousova (6-3). Al acabar el set, mientras descansaba en la silla en el cambio de pista, la tenista española se sintió indispuesta, pidió asistencia médica y fue sacada de la cancha en silla de ruedas, con una toalla sobre la cabeza.

