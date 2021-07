Tokio 2020: Nick Kyrgios renunció a Juegos Olímpicos ya que no habrá público

Australia.- Cuando para algunos deportistas su sueño es llegar a unos Juegos Olímpicos para otros no tanto, como el caso del australiano Nick Kyrgios quien confirmó al COI que no estará disponible para Tokio 2020 debido a que la falta de público en las gradas le ha restado su interés en participar.

Las acciones de Nick Kyrgios son siempre polémicas durante su carrera pues asegura que para él el deporte no lo es todo y que solo asiste a los torneos por el dinero y que una vez lo recibe, abandona la competencias, y así ha sido en las últimas participaciones, algo que se vio apenas hace unos días con su retiro de Wimbledon apenas iniciando.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Bajo esas actitudes no sorprende que haya decidido no asistir a Tokio 2020, pero ahora que los organizadores dieron a conocer que el público no estaría presente fue la excusa perfecta para declinar la invitación.

Leer más: Eurocopa: Bonucci aseguró que Italia no siete miedo por jugar en casa de Inglaterra

Nick Kyrgios era uno de los 10 tenistas que estaban incluidos para el equipo olímpico de Australia, ahora el Comité Australiano deberá buscar un nuevo integrante o analizar quedarse sin esa plaza. A través de sus redes sociales el tenista dejó explicada su situación con un corto texto.

"Hola chicos: solo quiero informarles que he decidido retirarme de los Juegos Olímpicos. Es una decisión que no tomé a la ligera. Ha sido mi sueño representar a Australia en los Juegos Olímpicos (Tokio 2020) y sé que es posible que nunca vuelva a tener esa oportunidad, pero yo también lo sé", se lee.

"La idea de jugar frente a estadios vacíos simplemente no me sienta bien, nunca lo ha hecho. Tampoco quisiera aprovechar la oportunidad de un atleta australiano saludable listo para representar al país. También me tomaré todo el tiempo que necesite para arreglar mi cama", finalizó el australiano.

Leer más: Estos futbolistas de España disputarán Euro y Juegos Olímpicos

Cabe recordar que Nick Kyrgios ya había hecho algo similar en los Juegos Olímpicos de Rio 2016 en donde a semanas de arrancar el evento se decidió no ir por temas con su comportamiento algo que ha sido siempre algo complicado de manejar.

Los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 están a menos de 2 semanas de iniciar, las delegaciones de todo el mundo han comenzado a llegar a Japón para su participación en un torneo algo diferente a lo usual pero que para los atletas representará algo bueno.

Video. Momento exacto en que policía motorizado se estrella contra camión en Culiacán

Síguenos en