Tokio 2020: Popovich satisfecho por nivel de Holiday, Middleton y Booker en Finales

El entrenador de la selección de baloncesto masculino de Estados Unidos, que participará en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, Gregg Popovich, se mostró satisfecho por el nivel que han mostrado en las Finales de la NBA, el base Jrue Holiday, el alero Khris Middleton y el escolta Devin Booker.

Los tres destacados basquetbolistas se integrarán al equipo nacional para tomar parte de los Juegos Olímpicos de Tokio, cuando concluya la final, que podría ser el próximo martes con el sexto partido de la serie al mejor de siete que ahora está 3-2 favor de Milwaukee, donde se va a jugar.

El selectivo de los Estados Unidos tendrá su primera gran prueba de fuego cuando se enfrente a España en el último partido de exhibición, en el que los norteamericanos, a pesar de las ausencias de Holiday, Middleton y Booker, pretende demostrar los avances que han logrado en su preparación, además de incorporar al alero Keldon Johnson y el pívot JaVale McGee, sustitutos de Bradley Beal (Covid-19) y Kevin Love (baja forma).

"He visto los partidos", dijo Popovich hace unos días cuando se le preguntó si estaba viendo las Finales de la NBA. "Tengo que admitir que veo a tres muchachos más de lo que veo a los equipos. Simplemente no puedo evitarlo. Sigo observándolos, sigo esperando que se mantengan saludables. Y luego, todos pensamos en cuál sería la mejor manera de incluirlos y mezclarlos en el grupo. No hay una fórmula mágica para eso", declaró el entrenador del equipo olímpico.

Tanto Popovich como la USA Basketball sabían que estaban tentando a la suerte al elegir jugadores que tenían la oportunidad de ir a las Finales de la NBA, pero no tenían otra opción dado el plazo, e incluso podían haber sido más los seleccionados, pero el veterano Chris Paul decidió declinar al llamado.

La mayor parte del equipo estadounidense de basquetbol partirá de Las Vegas a Tokio en un vuelo chárter, en donde esperarán a los últimos 3 integrantes.

