Tokio 2020: Por qué México no recibió su medalla de bronce al ganar el juego ante Japón

Japón.- El camino de la Selección Mexicana de Futbol culminó en Tokio 2020 y lo hizo con una medalla de bronce pero quizá a muchos les habrá sorprendido que no haya habido una celebración o que sus medallas no aparecieron por ningún lado y es que el tercer lugar (Bronce) no recibirá su medalla hasta que se haya jugado la final misma que será este sábado.

Debido a que las ceremonias en Juegos Olímpicos deben tener definidos a sus 3 ganadores para hacer la entrega de las medallas al mismo tiempo. Así que para que la Selección Mexicana reciba su medalla de Tokio 2020, deberá esperar pacientemente en el estadio de la final hasta que la plata y el oro entre España y Brasil se defina.

La final se jugará este sábado 7 de agosto en punto de las 6:30 am entre Brasil y España. Una vez finalice comenzarán con la celebración de la entrega de medallas en donde México recibirá la suya poniendo fin a la actividad del futbol en Tokio 2020.

México se colgará la medalla de bronce en la final de Tokio 2020 | Foto: Captura

Una vez pase eso, los 3 equipos estarán en el podio recibiendo sus medallas. El equipo mexicano será el primero en tomarla pues va del tercer lugar al primero. Esta es la segunda medalla en la historia que el futbol le entrega a México. La primera tuvo lugar en Londres 2012 cuando México derrotó a Brasil en Wembley, curiosamente es la última medalla de oro que ha cosechado la delegación mexicana en los últimos 2 Juegos Olímpicos.

México le revierte el resultado a Japón

Este juego tenía mucho más tintes de revancha de lo que se pudiera pensar y es que en una misma instancia en los Juegos Olímpicos de México 68 tambien se vieron las caras en la lucha por la medalla de bronce en futbol, dejando al equipo de Japón con la victoria, tras 53 años de ese partido, México ha podido lograr su venganza en tierras japonesas devolviendo el favor.

Por si eso fuera poco tambien fue un poco por el partido que jugaron en Tokio 2020 en donde Japón se quedó con el duelo de la fase de grupos en donde los locales demostraron que eran serios candidatos para ganar algo en sus Juegos. El marcador fue de un 2-1.

Ahora en este tercer partido las cosas fueron diferentes, México inició ganando con goles de Sebastián Córdova y Johan Vázquez apenas en el primer tiempo para irse al descanso con una ventaja cómoda. Para el segundo tiempo en una desatención de la defensiva Alexis Vega anotó el tercero para ponerse a solo minutos para ganar. El descuento lo pudo Kauro Mitoma para darle más emoción al juego pero no pudo hacer más.

