Tokio 2020: "Puedo ganar medalla de plata u oro en París", Alejandra Valencia

Ciudad de México.- El equipo mexicano de la categoría mixta de Tiro con Arco, el cual fue representado por Alejandra Valencia y Luis "Abuelo" Álvarez volvió a la CDMX después de ser los primeros en ganar una nueva medalla en la historia de México, en los Juegos Olímpicos y la primera en esta modidad.

En apenas unas horas de haberse inaugurado Tokio 2020 los arqueros salieron a ganar alguna medalla y la de bronce estuvo disponible para ellos. Al finalizar la disciplina en Japón ambos volvieron a casa, donde sus familiares y cientos de personas ya los esperaban en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM)

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Ambos fueron recibidos como grandes héroes al darle alegría a todo un país y superar a duplas de alto nivel para subir al podio, junto a los equipos de Países Bajos y la República de Corea, y de esta manera la bandera Tricolor fuera izada, junto a la de las nacionaes mencionadas.

En su arribo recibieron aplausos y al mismo tiempo Alejandra Valencia compartió unas palabras al Comité Olímpico Méxicano (COM), con maravillosa y entusiasmo, asegurando que esta presea de tercer lugar la disfrutará tras superar su actuación en Rio de Janeiro 2016.

Alejandra Valencia obtuvo bronce en mixtos

Twitter Tomateros de Culiacán

"Estoy feliz, orgullosa, ahora lo que vamos hacer es disfrutar esta medalla y después pensaremos en lo que continuará. Estoy Realmente emocionada, superé lo que hice en mis segundos Juegos Olímpicos (Rio 2016)," afirmó en su retorno la originaria de Hermosillo.

"Esta participación en Tokio 2020 me motiva bastante, me hace saber que puedo lograr algo más que un tercer sitio. Puede ser una medalla de plata o un metal de oro, no lo sé, pero lo puedo conseguir y eso sería hasta calificar a París 2024", indicó Valencia.

Alejandra Valencia se despidió de Tokio 2020

Twitter Los Juegos Olímpicos

Leer más: Tokio 2020: Neisi Dajomes y su medalla de oro camino al cielo

Alejandra Valencia junto a Luis Álvarez derrotaron a la pareja mixta de Turquía en el duelo por el tercer sitio en Tiro con Arco. En ronda individual se quedó en los 8vos de final al ser eliminada por la norteamericana, Mackenzie Brown, en flecha de desempate.

Síguenos en