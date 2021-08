Tokio 2020: Que hay detrás de la tradición de morder las medallas ganadas en unos Juegos Olímpicos

Japón.- Los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 han dejado muchas alegrías y celebraciones que pasarán a los libros de historia y que seguirán ahí por mucho tiempo. Cada edición muestra algo diferente pero las costumbres y tradiciones son las mismas y una de ellas y la que más dudas genera es ¿Por qué los atletas muerden sus medallas? ¿Es qué quieren sentir el sabor, posar para la foto o si son reales?

Durante las premiaciones de Tokio 2020 se han visto a cientos de atletas posar para la foto y con una mano tomar sus flores y con la otra poniendo su medalla en la boca para morderla y hasta ahí todo bien, pues sin lugar a dudas es una de las mejores tomas que se pueden sacar pero si en realidad quieres saber cual es el motivo esto es para ti.

Bueno esto no es solo de Tokio 2020. Esta tradición inició desde hace muchísimos años en las competencias deportivas en las que se entregaron medallas como reconocimientos y no quiere decir que al no ser unos Juegos Olímpicos no se pueda realizar, al contrario se ha vuelto una actividad casi de rigor por los ganadores.

En la actualidad las medallas de oro son más del 90% de plata | Foto: AP

El origen oficial de esta practica tiene que ver con una de las preguntas iniciales pues se quiere saber si son reales, ¿cómo? bueno lo explicamos. En la antiguad una de las formas de identificar el verdadero oro era mordiéndolo, pues al tratarse de uno de los metales más blancos había la posibilidad de que con una simple mordida dejara una marca que comprobara su autenticidad.

Con los años esto fue impregnando al deporte, al punto de que los Juegos Olímpicos tienen un sin fin de fotografías y recuerdos con esa misma imagen. Curiosamente los JJOO no entregaban medallas en un inicio y el más alto reconocimiento era una corona de olivo. Pero luego de llegó a la conclusión de que había de premiarlos con algo más simbólico por eso es que para los Juegos Olímpicos de 1904 en San Luis se entregaron oficialmente las primeras medallas de oro, plata y bronce.

Morder la medalla de oro se volvió una tracición entre los deportistas | Foto: AFP

El morder las medallas perdió total sentido en los Juegos Olímpicos de 1912 en Estocolmo cuando se entregaron las últimas medallas hechas totalmente de oro ya que era demasiado costoso para los organizadores poder premiar a los atletas con preseas de esa magnitud. Es por eso que a partir de esos Juegos Olímpicos hasta hoy en Tokio 2020 se han usado aleaciones de varios metales para formar las medallas.

Porcentaje del metal en la medalla

Oro: 1.34% oro y 92.5 plata y el resto de algunos otros metales

Plata: 92.5% de plata y 7.5% de cobre

Cobre: 97% cobre y el resto de zinc y estaño

Y aunque en la actualidad las medallas ya no sufren ninguna modificación al ser mordidas, los atletas y fotógrafos siguen haciendo la clásica foto para el recuerdo y poder vender mucho más la emoción de poder ganar una medalla olímpica que no es nada sencillo.

