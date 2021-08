Tokio 2020: ¿Quién es Thomas Daley, el medallista que fue captado tejiendo en las gradas?

Japón.- Los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 han dejado momentos para la historia desde récord mundiales, primeras medallas y mucha emoción pero no se había visto que un atleta en medio de una competencia se pudiera a tejer en el graderío, ese es el caso del medallistas olímpico Tom Daley que este domingo fue captado por las cámaras muy concentrado en su trabajo con el estambre.

Durante la competencia de la final de clavados de trampolín de 3 metros el británico fue tomado por las cámaras de Tokio 2020 muy centrado tejiendo lo que aparentemente es un gorro en color rosa, mientras los compañeros de otros países y de la misma delegación británica miraban la competencia.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Si bien no fue más que un momento que las cámaras tomaron el momento exacto le resto lo hicieron las redes sociales que se encargaron de enternecer la acción de Tom Daley pues es una acción nunca antes vista en unos Juegos Olímpicos. Quizá se dio el tiempo gracias a que no hay aficionados en las gradas, así como para que el tiempo pase más rápido entre competencia si se mantiene ocupado.

Así fue captado Tom Daley en las gradas tejiendo un gorro | Foto: Especial

Aunque a muchos sorprendió el hecho de Tom Daley, el británico no es ningún desconocido pues en Tokio 2020 ya dio mucho de que hablar deportivamente y con un mensaje totalmente legal sobre el apoyo a la comunidad LGTB. Tom Daley además de ser uno de los mejores clavadistas que tiene Gran Bretaña en los Juegos Olímpicos, fuera del deporte es un activista en busca de una mejora en los derechos de las personas, especialmente para los rechazados por la sociedad por su orientación sexual.

Leer más: Tokio 2021: Alexander Zverev se corona campeón Olímpico en el tenis

No hace mucho Tom Daley se coronó como el campeón en la plataforma de 10 metros en Tokio 2020 y aprovechó las cámaras para dejar un mensaje de suma importancia como, "Estoy orgulloso de decir que soy gay y campeón olímpico", luego de recibir su medalla de oro que estuvo buscando en Juegos Olímpicos desde hace varias oportunidades.

Si bien la intención no fue la de revelar su orientación sexual, pues esa parte de su vida ya la había confirmado desde hace mucho tiempo, ahora se trataba de dar una esperanza y motivación a las personas para que se dieran cuenta que no hay nada imposible, así como él pueden hacer lo que se propongan ya que sus preferencia no tienen nada que ver.

Tom Daley fuera del deporte

Si bien Tom Daley es ya un histórico para Gran Bretaña luego de haber participado en 4 Juegos Olímpicos, la realidad es que fuera del deporte tiene otras facetas que poco a poco han ido tomando más relevancia en el mundo. Daley es un activista en pro de los derechos de la comunidad LGTB, estando presente frente a campañas contra la homofobia.

Tom Daley nunca se ha sentido apenado por ser quien es y asegura que todos pueden llegar a ser lo sin importar nada, esa una de las partes más humanas del clavadista que en Tokio 2020 detonó el tema y que se ha hecho mucha más viral, lo que lleva a la siguiente faceta para el británico al ser un influencer en las redes sociales. Tom Daley al ser un icono de la comunidad muchas personas le siguen para estar más en contacto con él.

Con esto llegaron oportunidades como la de ser nombrado como el "hombre más sexy del mundo" en los años de 2012 y 2013, característica que muchos de sus fans siguen pensado que lo tiene a pesar de que ya han pasado los años a pesar de que solo tiene 27 años de edad.

AMLO reconoce a Quirino y a Rocha

Síguenos en