Tokio 2020: Quinn, jugadora de Canadá gana medalla de oro siendo la primera mujer transgénero en hacerlo

Japón.- Una entre tantas grandes históricas de Tokio 2020 se dieron este viernes en la lucha por la medalla de oro en el futbol femenil y es que una de las 22 jugadoras iniciales se había declarado abiertamente transgénero no binaria antes de disputar los Juegos Olímpicos y ahora se ha coronado con el oro siendo la primera mujer en lograrlo, se trata de la jugadora canadiense Quinn.

Quinn, la número 5 de la Selección de Canadá no hace mucho tiempo confesó que era una persona transgénero no binaria y hoy se levantó como campeona olímpica, la primera en hacerlo, pero además se convirtió en la segunda mujer transgénero en Tokio 2020 igualando el caso de Laurel Hubbard en halterofilia, solo que la diferencia que la halterista no se llevó ninguna medalla.

Estos Juegos Olímpicos de Tokio 2020 han dejado un precedente histórico de mucha importancia con la inclusión de personas de la comunidad LGBT en las competencias respetando sus derechos como seres humanos, además de que cumplen con todas las especificaciones para ser aprobada su participación por el Comité Olímpico Internacional (COI).

Quinn fue parte del equipo titular con el que Canadá derrotó a Suecia este viernes por la medalla de oro. Su presencia en el campo fue como el resto de sus compañeras, no hubo una diferencia en el físico o en la fuerza como muchos piensas que sucedería en ver competir a mujeres transgénero, pasando como una más de ellas.

Quinn ganó su primera medalla de oro en Tokio 2020 | Foto: Instagram

Fue apenas este 2020 cuando Quinn reveló su identidad en Instagram, en donde confesó ser una persona transgénero no binaria, además de comenzar a utilizar los pronombres de They o Them. Quinn nació en Toronto, Canadá y desde muy pequeña los deportes le habían interesado pero ninguno era futbol, practicó basquetbol, hockey y muchos más, pero el futbol lo conoció a través de su hermana y de ahí se enamoró del juego practicándolo siempre.

En la Universidad de Duke en Carolina del Norte fue donde encontró el momento especial para dar el salto al futbol profesional con el Washington Spirit en Estados Unidos, tambien ha jugado en el París FC en Francia y el Vittsjö de Suecia curiosamente. Ahora es jugadora del OL Reign del futbol de Estados Unidos.

Ya había ganado medalla en Olímpicos

Si bien Quinn se convirtió en la primera persona transgénero en ganar una medalla de oro en unos Juegos Olímpicos en el 2016 en la edición de Rio, la selección de Canadá luchó y ganó la medalla de bronce en donde ya se encontraba en el plantel pero para ese momento no había revelado su identidad.

Tambien ha visto participación en el Mundial de Francia de 2019 en donde el equipo tambien dio mucho de que hablar por su gran juego, pero tampoco se conocía su secreto. Aún así Quinn ha dado mucho más de que hablar por su gran paso como futbolista que antes que otra cosa.

