Tokio 2020: "Representar a México era algo en lo que había soñado"; Rut Castillo

Tokio, Japón.- México tuvo el orgullo de observar el debut de la gimnasta artística, Rut Castillo, procedente de Guadalajara a sus 30 años en los correspondientes Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

Su actuación como gimnasta le brindó la alegría de realizar cada una de sus rotaciones y rutinas de ballet, que la convirtieron en toda una bailarina sobre la pista artística. Su felicidad denotó a la hora de cumplir sus cuatro etapas, las cuales tiene el dividendo en pelota, aro, listón y en clavas.

Luego de cerrar su última ejecución, Rut Castillo terminó su participación en Tokio 2020 con un puntaje final de 82.750 unidades, producto de los 22.700 en pelota, 22.350 en aro, 16.200 en liston y 21.599 en clavas. Asimismo se apoderó del peldaño número 22 de 26 contendientes.

Rut requería de la ubicación número 10 para seguir adelante en la gimnasia artística, empero ella se sintió muy contenta por haber vivido su primera oportunidad en una justa de verano, que agradeció la ocasión de viajar al viejo oriente para presentar su apasionamiento por esta disciplina y representar al país, algo que había soñado en su vida.

Rut Castillo en su 1ra rutina artistica

Twitter CONADE

"Me siento muy feliz por haber representando a México, pero me siento un poco triste porque no salió como yo hubiera deseado, En listón tuve problemas y en clavas pasó lo que creí. En los dos primeros aparatos todo iba de buena forma", compartió a la CONADE.

Rut Castillo debutó en Gimnasia Artística

Twitter CONADE

"Fuera del resultado me siento muy contenta de haberme presentado en unos Juegos Olímpicos, era algo con lo que había soñado y el estar aquí me hace muy feliz", agregó Rut Castillo, que tendrá el honor y cetro de ser la primera dama en esta rama de la gimnasia femenil.

La jaliscience presentó una primera rutina producto de la melodía "Love on the brain". Para la segunda rotación adoró con la canción "Never give up". Para su tercera ejecución el canto de "El triste" sonó en la pista para cerrar con la melodía "Stampede", banda sonora de la película "El Rey León".

Rut Castillo en su ejecución de gimnasia

Twitter CONADE

