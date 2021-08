Tokio 2020: Rommel Pacheco arribó a México y habló de su último clavado en Juegos Olímpicos

México.- Luego de una gran exhibición en Tokio 2020 quedando en el sexto lugar, Rommel Pacheco y anunciado su retiro oficial de los Juegos Olímpicos y del mundo de los clavados, el yucateco este miércoles arribó a la Ciudad de México en donde fue recibido por cientos de personas para agradecerle su último intento de ganar una medalla para México.

Rommel Pacheco fue a Tokio 2020 para competir solo en una prueba, en trampolín de 3 metros individual. Las primeras dos rondas las pasó sin ningún problema pero en la final fue donde tuvo algunos altibajos que al final sí le terminaron por costar puntos importantes que le hicieron quedar fuera de las medallas.

Tras una noche más en Tokio 2020 este miércoles Rommel Pacheco junto a otros atletas más de la delegación mexicana arribaron a México para cada uno seguir su camino. Ahí fue interceptado por algunos medios que lograron tomar las primeras palabras tras el largo viaje y sus primeras experiencias luego de su retiro del deporte.

Rommel fue cuestionado sobre que pasó por su cabeza desde el momento que subió al trampolín a dar el último salto de su carrera;

28 años haciendo clavados, emociones, triunfos, sacrificios todo en segundos y fue esa la despedida de mi carrera deportiva", dijo.

Asimismo agregó que se siente contento y satisfecho con lo que pudo lograr a lo largo de su carrera, y de darle el suficiente agradecimiento a todas las personas que estuvieron siempre con él, desde sus inicios hasta los aficionados que le entregaron su cariño y muchas palabras de aliento.

Rommel Pacheco desde el aeropuerto de la Ciudad de México en su llagada | Foto: Captura de video

"Estoy contento, bendecido por tantas glorias tan bonitas y me llevo el cariño de México y el cariño de la gente, el cariño de la familia de los clavados y esl respeto y creo que eso no tiene precio y me voy contento", agregó el yucateco para La Octava Sports.

Para sellar su entrevista Rommel Pacheco aseguró que el ciclo de Tokio 2020 fue muy difícil, desde el inicio del proceso que fue cuando culminó Rio 2016 y los 5 años que tuvieron que pasar contando el extra que se sumó por la pandemia, además de haber sufrido de más por algunos tratos en los que no salía beneficiado, pero que en general fue un gran proceso.

"Fue un ciclo difícil, no solo me refiero a los Juegos (Tokio 2020), muchas circunstancias en donde yo no era el favorecido, luego viene pandemia y muchas otras cosas y a pesar del camino, obstáculo que se presentó, nunca tiré la toalla", finalizó Rommel Pacheco.

Con el retiro para Rommel Pacheco en Tokio 2020, en su vida ahora aparece algo más y es la política. El yucateco, cambiará los trampolines por las juntas. Ahora su siguiente paso lo tendrá con el Partido Acción Nacional (PAN) tras ser elegido como diputado, cargo en el que ahora tendrá todo su tiempo y mente para ayudar a su querido Yucatán.

