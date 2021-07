Tokio 2020: Samoa retira a atletas de Juegos Olímpicos para evitar contagios de Covid-19

Samoa.- A días de que inicien los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, Samoa a revelado que al menos 3 atletas de su delegación e halterofilia no podrán viajar a Japón por temor a que se contagien de Covid-19 y que en su regreso puedan llevar el virus a su país.

De acuerdo al portal Radio New Zealand el Comité Olímpico de Samoa se habría comunicado con los organizadores de Tokio 2020 para negarle el viaje a 3 de sus atletas que residen en Samoa, pero que sí permitirán que los otros 8 atletas participen debido a que ellos no viven en Samoa y no hay peligro de que puedan contagiar a su país.

Afamasaga Rico Tupa'i, ministro de comunicaciones den Samoa hizo el anuncio oficial que no pueden permitirse que esas facilidades para el virus de emigrar a su país, teniendo en cuenta los altos índices de contagios que Japón sigue presentando a menos de un mes de que inicien los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

De momento solo han sido 3 atletas los que no se les permitirá participar en Tokio 2020, pero en dado caso de que consideren que es una gran problemática para Samoa, podrían retirar a todos los atletas que puedan viajar desde el país. Lo que estaría convirtiendo a Samoa en el segundo país en retirarse de los Juegos Olímpicos como ya lo hizo Corea del Norte.

"Entendemos la decisión del gobierno, especialmente por la necesidad de proteger a Samoa del virus, especialmente la nueva mutación que ahora se está extendiendo por todo el mundo", se lee en el comunicado.

El resto de atletas disponibles para Tokio 2020 tienen su hogar en otros países como Australia, Nueva Zelanda y el resto en Japón y Estados Unidos. Los Juegos Olímpicos darán inicio este viernes 23 de julio de manera oficial.

