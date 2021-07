Tokio 2020: Selección Mexicana de Softbol cae en su debut en Juegos Olímpicos ante Canadá

Japón.- Oficialmente las acciones en Tokio 2020 han iniciado desde este martes y miércoles en México ya se han visto 3 juegos de softbol femenil en donde la Selección Mexicana hizo su debut en unos Juegos Olímpicos ante su similar de Canadá pero no fue lo que se esperaba y terminaron con un gran marcador en contra.

La actividad del softbol ya había tenido a Japón vs Australia en juegos y Estados Unidos vs Italia, ahora era el turno para México ante Canadá a quien curiosamente ya conocía pues para llegar a Tokio 2020 tuvieron que vencer al equipo de la hoja de maple en el Preolímpicos de las Américas en 2020.

En punto de las 01:00 am tiempo del centro de México, la Selección Mexicana saltó al campo en busca de sacar su primera victoria pero no fue nada buena a decir verdad, en su primer turno se fueron en blanco y en fila. Canadá en la parte baja de la primera hizo lo que quiso con Dallas Escobedo la lanzadora mexicana que desde un inició no se vio con confianza y recibido las primeras dos carreras del juego.

Para el segundo rollo las cosas se emparejaron y ninguna sacó ventaja, pero una vez más el turno al bat de Canadá fue más exigente que el mexicano y descontroló a Dallas Escobedo lanzando más bolas de las necesarias y comenzando a hacer que perdiera la zona de strike para regalar bolas.

En el tercer episodio una vez más México no le sacaba algo bueno a su debut en Tokio 2020 hasta que en la parte baja de esa entrada Jennifer Salling de Canadá conectó el primer cuadrangular del juego para ponerlo 0-3 en su favor.

Las cosas para México ya estaban más que complicadas, pero no acabó ahí ya que una entrada más tarde llegaría la cuarta carrera, Dallas Escobedo había perdido totalmente el juego, 4 carreras en 4 entradas lo que obligó a un cambio de lanzadora que se vio algo lento ya que el daño estaba hecho. Así debutó Taylor McQuillin en Tokio 2020 y comenzó a realizar un gran trabajado sacando más fácilmente a las jugadoras rivales.

El juego ya no se modificó, Canadá estuvo más cerca de seguir anotando que México de meter la primera. Con ello se selló el primer juego de la Selección Mexicana de Softbol. Ahora su siguiente parada será este miércoles una vez más pero más temprano a las 22:00 pm para medirse ante el anfitrión Japón, equipo que hace unos días vencieron.

La modalidad es jugar todas contra todas y las mejores dos disputarán la medallas oro y plata de Tokio 2020, mientras que el 3 y 4 lo harán por la medalla de bronce, y para que México esté en ese ronda deberá comenzar a ganar sus siguientes partidos.

