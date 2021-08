Tokio 2020: Simone Biles reveló que su tía falleció durante los Juegos Olímpicos de 2020

La gimnasta estadounidense Simone Biles dio a conoceren una rueda de prensa ante los medios de comunicación el motivo por el cual se encontraba con problemas en plena competencia en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

"Mi tía falleció inesperadamente hace dos días, y eso es algo que tampoco esperaba que sucediera mientras estuviera en los Juegos Olímpicos. Así que al final del día, tienes que ser más consciente sobre lo que dices en línea, pues no tienes idea de lo que están pasando estos atletas, además de (en) su disciplina", dijo Biles.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Simone Biles se quedo fuera de cuatro finales individuales dejando en claro que tenia severos problemas que la alaejaron de la competencia por salud mental.

"Todos los días tenía que ser evaluada por los médicos, y luego tuve dos sesiones con un psicólogo deportivo que me ayudó a mantenerme más equilibrada", dijo Biles, en relación con los preparativos para la final de barra de equilibrio.

"Me autorizaron para hacer la barra, lo que honestamente no pensé que me autorizarían a hacer anoche". Mientras tanto, en un post de Instagram, Biles, de 24 años, dijo que "se va de Tokio con el corazón lleno".

Leer más: Tokio 2020: Alejandra Orozco y Gabriel Agúndez avanzan a la final y pelearán por la disputa de las medallas

"No es para nada como imaginé o soñé que serían mis segundos Juegos Olímpicos, pero me siento bendecida por representar a Estados Unidos", escribió Biles.

'Pig' con Nicolas Cage es su mejor película en años

Síguenos en