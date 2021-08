Tokio 2020: Sirenas vuelven a México tras ser finalistas en nado sincronizado

Ciudad de México.- Las bellezas nacionales de la Natación Artística, Nuria Diosdado y Joana Jiménez, volvieron con toda satisfacción a la Ciudad de México después de haber cumplido en la gran final de nado sincronizado de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

Ambas participantes realizaron un gran equipo al tener como entrenadora a la mexicana, Adriana Loftus, quien se mostró muy contenta de que sus sirenas habían clasificado entre las doce mejores duplas, en el evento por las medallas en Tokio 2020, bajo el agua.

Luego de presentar una última rutina, las chicas de nuestro país no les alcanzó el puntaje para superar el sitio 12 y a la vez el lugar undécimo que consiguió Karem Achach y la finalista Nuria Diosdado en Rio 2016. Pese a eso ambas volvieron con mucha alegría ahora que aterrizaron en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), agradeciendo del apoyo que recibieron por parte del público.

"Una experiencia inolvidable en mi vida. Sabiendo que serían unos Juegos Olímpicos distintos a los demás, los disfruté bastante, no pensé que fueran de esta manera. Aún así Japón llevo a cabo esta justa de la mejor forma y estoy sumamente contenta por esta oportunidad y lo que nos brindó la afición", afirmó Joana Jiménez al Comité Olímpico Mexicano (COM).

"En cada rutina se mostró nuestra felicidad de representar a México y esta alegría nada me la quitará", añadió la mexicana, quien fue el elemento clave para su compañera Nuria Diosdado, quien estuvo en un momento nivelado y vino a inyectarle la energía que le faltaba en su vida deportiva.

"Joana es una maravillosa persona y atleta. Vino a inyectarme la energía que me faltaba cuando yo estaba en un momento estable, cómodo, vino a mostrarme esa técnica que ella maneja y eso se lo agradezco mucho", señaló Nuria Diosdado en su llegada a la CDMX, aclarando que tomará unos días de descanso para después pensar en su futuro, pues los proyectos personales son prioridad para la tapatía.

""Se vienen proyectos personales. En unos días me caso por la iglesia. Esta vida, que no podía darle prioridad en este momento, se convierte en mi anterioridad. En unos meses me reintegro a la selección nacional, se viene el campeonato mundial el próximo año y analizaré si llevo a cabo un siguiente proceso o decido retirarme", comentó la atleta de nado sincronizado.

