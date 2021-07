Tokio 2020: "Soy gay y campeón olímpico" dijo Tom Daley tras su medalla de oro en clavados

Japón.- Día de celebración para Tom Daley el británico que junto a su compañero Matty Lee han hecho historia para su país luego de que vencieron con justicia a los clavadistas chinos en la prueba de plataforma de 10 metros sincronizados, pero no ha sido todo ya que Tom Daley ha dejado más sobre la mesa que una celebración, sino un mensaje de apoyo a la comunicad LGBT.

Todo ocurrió en el centro acuático de Tokio 2020, luego de la ceremonia de premiación en donde la pareja británica recibieron su medalla de oro. Daley tomó el micrófono dio en mensaje de esperanza y aliento para todas las personas que siguen dudando en revelar su verdadera orientación sexual. El clavadista dio el ejemplo desde los 13 años cuando lo dio a conocer, pero ahora que es un histórico en Juegos Olímpicos lo reafirma.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

"Me siento increíblemente orgulloso de decir que soy gay y tambien campeón olímpico. Cuando era más joven, pensé que nunca lograría nada por ser quien era. Ser campeón olímpico ahora solo demuestra que puedes lograr cualquier cosa", dijo muy entusiasmado.

Leer más: Liga MX: Era Miguel Herrera con Tigres inicia debutando a jugador de 20 años

Las palabras de Tom Daley van con una sola intención y es generar esa esperanza para todas las personas de la comunicad LGBT que sigan sus sueños y que nada les detenga hasta lograr lo que sueñan. Eso mismo va para las personas que por miedo no han podido revelar su verdadera forma de ser por el temor de ser rechazados.

"Había algo en mí que me decía que nunca iba a ser tan bueno como lo que la sociedad quería que fuera. Espero que cualquier persona LGBT pueda ver que no importa lo solo que te sientas ahora, no estás solo. Puedes lograr cualquier cosa", dijo el atleta.

Leer más: Tokio 2020: A Luka Doncic no le preocupan los récords

Incluso Daley confirmó que en Tokio 2020 ha tenido ya conversaciones con atletas gays y que sorpresivamente son más que los que pudo conocer en Rio 2016, lo que dejó como reflexión para el clavidista que cada vez las personas están tomando las riendas de su vida para vivirla como quieren.

Evidementeme el hecho de ser homosexual no afectado en nada la carrera de Tom Daley quien ha estado en 4 Juegos Olímpicos, siendo en Tokio 2020 en donde pudo coronarse como campeón olímpico. Tiene 27 años y ha ganado medallas en bronce en Londres 2012 y Rio 2016. "Ser campeón olímpico después de cuatro intentos hace este momento extremadamente especial", finalizó.

Bien felices en Mazatlán y todos se contagiaron de Covid-19

Síguenos en