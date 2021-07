Tokio 2020: Tri Olímpico derrotó al Fukuyama de la segunda división de Japón previo a JJOO

#Olympic



Today we got the W over Fukuyama City Football Club in Hiroshima in our last prep match ahead of our debut in #Tokyo2020. ������@HenryMartinM (⚽⚽), @Cordovar97, and @Luis3Romo scored for us! ����#FMFporNuestroFútbol pic.twitter.com/dLvpBWYJ8s