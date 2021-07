Tokio 2020: Volver con una medalla, la meta de Renata Zarazúa y Giuliana Olmos

Tokio, Japón.- Las tenistas nacionales, Renata Zarazúa y Giuliana Olmos, obtuvieron su boleto para la Capital Japonesa la semana anterior, para participar en el deporte de la raqueta por primera vez en su carrera, representando al país en unos Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

Ambas lo hicieron dentro de la categoría dobles y juntas tienen como máximo objetivo volver a casa con algún metal olímpico, desde luego el oro es la meta principal para las tenistas que consiguieron la hazaña para la delegación mexicana, pues México no participaba en tenis femenil desde Atlanta 1996.

De esa manera el deporte blanco podría hacer historia 24 años después en la división para damas, con Renata Zarazúa y Giuliana Olmos, quienes comentaron al Comité Olímpico Mexicano (COM) lo felices que se sienten por jugar unidas en la pista, tratando de hacer una actuación fenomenal para que el país sume una medalla en esta disciplina.

"Se vale aoñar, estamos en el mejor momento de nuestra carrera y nos podemos colocar como meta, una medalla en Tokio 2020", explicó Renata Zarazúa, quien recibió los mejores consejos de su tío Vicente Zarazúa, ex tenista que participó para México en los Juegos Olímpicos de 1968, ganando dos preseas junto a su compañero Rafael Osuna.

"He recibido muchos consejos por parte de mi tío "Chente", cuando se enteró que estaría en la justa veraniega me llamó y me dijo parte de su experiencia y eso me mantiene muy contenta para tratar de hacer lo mismo que él", explicó para la CONADE. "No sé si pueda emular su resultado, pero daré todo en la cancha, ojalá podamos regresarle a la gente todo el cariño y apoyo que nos han brindado", dijo al COM.

Por su parte, Giuliana Olmos expresó que el jugar con Renata Zarazúa genera mayor confianza en las olimpiadas para esta categoría en parejas, en el deporte blanco. "Nos llevamos muy bien dentro y fuera de la cancha y eso se reflejará en el resultado. No sé si sea la única vez que participe en los Juegos Olímpicos, pero debo aprovechar y disfrutar al máximo", comentó la tenista.

Conferencia junto a Olmos y Zarazúa

"Este año me he enfocado mucho en dobles, estoy en el mejor ranking de mi carrera y eso nos podría llevar a una medalla. Me siento muy emocionada por representar a México y que nuesvamente nuestro país esté en unos Juegos Olímpicos", Finalizó Giuliana Olmos.

