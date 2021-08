Tokio 2020: Warholm deslumbra con récord espectacular en los 400 con vallas

El noruego Karsten Warholm fue el gran protagonista de la jornada de atletismo del martes en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 al pulverizar su récord mundial hasta un estratosférico 45 segundos y 94 centésimas, para colgarse el oro en los 400 metros con vallas.

La final de los 400 metros vallas de Tokio 2020 había generado una gran expectación y no decepcionó, ya que Karsten Warholm se convirtió en el primer hombre en bajar de la barrera simbólica de los 46 segundos en esa prueba.

La medalla de plata fue para el estadounidense Rai Benjamin (46.17), mientras que el brasileño Alison Dos Santos (46.72) se quedó con el bronce.

"Pensaba en esto día y noche, en obtener esta medalla para mi colección. No he tocado ni una valla y he sido incluso capaz de reacelerar en el final. Ha sido algo enorme, es histórico", celebró Warholm tras su histórico récord.

El noruego prácticamente voló en la pista del estadio Olímpico de la capital nipona, mejorando en 76 centésimas de segundo la plusmarca mundial que había batido el pasado 1 de julio en casa, en la reunión de Oslo, donde corrió en 46.70.

En Oslo, Warholm consiguió quebrar una añeja plusmarca del atletismo, que había conseguido el estadounidense Kevin Young con 46 segundos y 78 centésimas en los Juegos Olímpicos de Barcelona-1992.

Los tres medallistas de la final de Tokio 2020 corrieron por debajo de ese tiempo de Kevin Young, que durante casi tres décadas había sido intocable.

