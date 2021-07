Tokio 2020: “he dado todo, lo que fuera que quedara”, asegura Djokovic

Tokio, Jalisco.- El tenista serbio Novak Djokovic, número uno del mundo, lamentó haber perdido la medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 ante el español Pablo Carreño, y señaló que dio “todo” lo que tenía.

“Lamento no haber ganado una medalla para mi país”, dijo el de Belgrado en declaraciones a la prensa tras el encuentro por la presea en Tokio 2020, en el que cayó por 4-6, 7-6(6) y 3-6, y pidió perdón a los aficionados decepcionados.

Así son los deportes. Lo he dado todo, lo que fuera que me quedaba en el tanque, que no era mucho; lo he dejado todo en la pista”, aseguró el serbio.