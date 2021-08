Tokio 2021: Alexander Zverev se corona campeón Olímpico en el tenis

Zverev se mostró emocionado al hacerse con el triunfo. Foto: AFP

El tenista alemán de 24 años, no tuvo complicaciones para vencer al ruso Karen Khachanov, y se quedó con la medalla de oro en el tenis de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

Zverev, número 5 del mundo, derrotó 6-3, y 6-1 a Khachanov, número 25 del mundo, en aproximadamente una hora con 20 minutos.

El oro olímpico significa el máximo logro de la joven carrera del tenista teutón, quien por ahora no ha conquistado ningún Grand Slam, pero se convierte en el primer campeón en una justa veraniega desde Andy Murray, quien consiguió la presea dorada en Londres 2012 y Río 2016.

El nuevo campeón, consigue esta medalla tras superar al número uno del mundo, Novak Djokovic, en semifinales del torneo, algo que sorprendió a todos por el gran nivel mostrado por el serbio en el año.

Zverev evitó que Djokovic consiguiera la proeza de ganar todos los Grand Slams y el oro olímpico en un mismo año, algo que solamente ha logrado la alemana Steffi Graf en 1988.

"No me voy a quitar esta medalla de oro del cuello en mucho tiempo. No encuentro las palabras para definir mi felicidad. Es la mayor victoria de mi carrera", se felicitó el germano tras el partido.

El alemán posa con su medalla de oro. Foto: AFP

De la misma manera, el triunfo de Zverev significa el más grande logro para Alemania en el tenis, desde precisamente el oro de Steffi Graf en los Juegos Olímpicos de Seúl 1988.

"Esto es lo más grande que se puede vivir en el deporte. El valor de este título es inestimable e incomparable. No hay nada mejor", añadió.

