Tokio 2021: Beisbolistas y futbolistas no estarán en la ceremonia de inauguración

Tokio, Japón.- Poco menos de 100 días de llevarse a cabo la apertura de los próximos Juegos Olímpicos de Tokio 2021 tras un año de aplazo por la llegada de la pandemia por Covid-19, que afectó su primer calendario en el 2020. Así varios de los atletas comienzan asegurar su plaza, como las selecciones en conjunto.

Entre ellos aparecen los equipos de futbol y beisbol, donde en el equipo mexicano obtuvieron su lugar para la justa veraniega, sin embargo, los miembros del grupo del "Rey de los deportes" y de la Selección Mexicana de futbol no se presentarán en la ceremonia de inauguración del evento, decisión por el Comité Olímpico Mexicano.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

El presidente del COM, Carlos Padilla Becerra, explicó que esta decisión tiene como objetivo la reducción de deportistas durante el desfile inaugural por la situación antes mencionada de la pandemia del coronavirus, entre ellos se les unirán los seleccionados del equipo de conataje y vela.

Leer más: JO: ¿Quiénes son los rivales de México en beisbol?

Por lo pronto se desconoce el número de atletas que harán acto de presencia en la ceremonia de las olimpiadas, aún así el presidente comentó que se diseñaron 120 uniformes, ya que los organizadores de Tokio 2021 anunciaron el mínimo numero de competidores durante el evento ceremonial.

"No sabemos el número de competidores en la inauguración de los Juegos Olímpicos, sin embargo no podrán desfilar los atletas que no sean parte de la Villa Olimpica; beisbol, futbol, canotaje, vela, ellos no podrán participar", confirmó Carlos Padilla.

Agradezco el apoyo de @highlifemx para vestir a nuestra delegación con el uniforme de gala en @Tokyo2020es, donde sin duda resaltará nuestra mexicanidad ����en la máxima fiesta del #MovimientoOlímpico. https://t.co/SJcPO5IC0A — Carlos Padilla B. (@CarlosPBMx) April 9, 2021

No obstante, Padilla aseveró que a los competidores de cada uno de los combinados se les entregarán el mismo diseño del uniforme que se presentó el día de ayer, los cuales fueron confeccionados por la empresa High Life y que comprende tres diseños de gala.

Leer más: La campeona olímpica Diána Igaly murió a causa del Covid-19

Para la nueva ceremonia inaugural, Carlos Padilla desea que en Tokio 2021 los defensores el Lábaro patrio sean una mujer y un hombre, el cual sería un modo equitativo y se seguirá analizando con el paso de los días, para definir quienes serían los abanderados del equipo mexicano.