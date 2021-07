Tokio 2021: Caeleb Dressel suma su tercer oro en natación; aspira llegar a cinco

Dressel festeja tras su victoria. Foto: AFP

La estrella de la natación de velocidad sigue imparable, y ha conseguido su tercera medalla de oro.

El nadador estadounidense, Caeleb Dressel, subió por tercera ocasión a lo más alto del podio, tras ganar en la prueba de 100 metros mariposa en los Juegos Olímpicos de Tokio 2021.

Por si fuera poco, Dressel impuso nueva marca mundial con 49.45 segundos, superando la marca que también le pertenecía de 49.50, que consiguió en el mundial de Gwangju, Corea.

"Ha sido una buena carrera", celebró Dressel. "Me he mantenido en mi plan y he cumplido el trabajo", señaló.

Kristof Milak de Hungría se quedó con la plata con nuevo récord europeo de 49.68 segundos, y el suizo Noé Ponti cerró el podio con el bronce, parando el cronómetro en 50.74.

Caeleb es el rey de las pruebas de velocidad. Foto: AFP

Caeleb Dressel llegó con el objetivo de colgarse 6 medallas de oro, algo que no será posible, ya que Estados Unidos quedó quinto en la prueba de 4x100 mixto, modalidad nueva en estos Juegos Olímpicos.

Sin embargo, Dressel aún puede llegar a 5 oros, ya que tiene pendiente la prueba de 50 metros libres, donde también es favorito, y el 4x100 estilos masculino.

